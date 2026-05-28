Η απάντηση της Temu στο πρόστιμο «μαμούθ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τι απαντά η εταιρεία Temu, για το πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ που της επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναλυτικά η ανακοίνωση.

temu
Σακούλα από Temu | Shutterstock
Την δική της απάντηση έδωσε η εταιρεία Temu στο πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ που τις επιβλήθηκε την Πέμπτη (28/5) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ανακοίνωσή της η κινεζική εταιρεία κολοσσός κάνει λόγο για «δυσανάλογο ποσό» ενώ επισημαίνει ό,τι μέχρι σήμερα είχε άριστες σχέσεις με την Κομισιόν. 

Η Temu αναγνωρίζει και σέβεται τους στόχους του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), καθώς και την ανάγκη ύπαρξης σαφών, συνεπών και εφαρμόσιμων κανόνων σε ολόκληρη την ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, διαφωνούμε με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρούμε ότι το επιβληθέν πρόστιμο είναι δυσανάλογο.

Η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση της Temu στο πλαίσιο του DSA το 2024 και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η Temu συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ έκτοτε έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες για την ενίσχυση της αξιολόγησης κινδύνων, της διακυβέρνησης της πλατφόρμας και της προστασίας των χρηστών.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές καλή τη πίστει και να εργαζόμαστε με στόχο μια αγορά που εξυπηρετεί υπεύθυνα τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις κοινότητες. Παράλληλα, εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση και αξιολογούμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές μας», αναφέρει η ανακοίνωση της Temu, όπως μεταφέρει και το Times of India. 

