Οι Χούθι κάνουν την κίνησή τους: Πλήρης απαγόρευση για ισραηλινά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που είναι συμβεβλημένη με το Ιράν, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (08/06) πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ και κήρυξαν απαγόρευση εισόδου στην Ερυθρά Θάλασσα για την ισραηλινή ναυτιλία.

Οι ντε φάκτο ηγέτες της Υεμένης επιτέθηκαν σε φορτηγά πλοία στον ζωτικής σημασίας θαλάσσιο δρόμο κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, αναγκάζοντας πολλές εταιρείες σε μια μεγάλη παράκαμψη γύρω από την άκρη της νότιας Αφρικής.

Η απειλή τους έρχεται καθώς τα Στενά του Ορμούζ, η πύλη προς τη θάλασσα του Κόλπου και τους εξαγωγείς ενέργειας, παραμένει αποκλεισμένη από το Ιράν ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Οι Χούθι μπαίνουν για τα «καλά» στον πόλεμο

«Δηλώνουμε πλήρη και ολοκληρωτική απαγόρευση της ισραηλινής θαλάσσιας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων των Χούθι. «Θεωρούμε όλες τις εχθρικές κινήσεις νόμιμους στρατιωτικούς στόχους για τις ένοπλες δυνάμεις μας από τη στιγμή που εκδίδεται αυτή η δήλωση».

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Οι Χούθι, οι οποίοι εντάχθηκαν στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής για να υποστηρίξουν το Ιράν τον Μάρτιο, δεν είχαν ανακοινώσει πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε μια υποτιθέμενη εκεχειρία στις 8 Απριλίου.

Ανέφεραν ότι «εξαπέλυσαν ένα μπαράζ πυραύλων που στόχευε ευαίσθητους ισραηλινούς εχθρικούς στόχους», ισχυριζόμενοι ότι οι επιθέσεις «πέτυχαν τους στόχους τους με ακρίβεια».

Ο ισραηλινός στρατός έγραψε νωρίτερα στο Telegram ότι «εντόπισε την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη προς το ισραηλινό έδαφος, και τα συστήματα αεροπορικής άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή».

Η επίθεση των Χούθι ήρθε καθώς το Ισραήλ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά τη Δευτέρα, θέτοντας την εκεχειρία υπό νέα πίεση και απειλώντας τις ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία.