Η ελπίδα πέθανε στη Γάζα: Πατέρας ψάχνει για τα οστά της οικογένειάς του στο βομβαρδισμένο σπίτι τους

Κουλουριασμένος πάνω από έναν σωρό από ερείπια, εκεί που κάποτε έστεκε το σπίτι του στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μαχμούντ Χαμάντ σκάβει. Όχι για να βρει κάποιο ίχνος ζωής της οικογένειάς του, αλλά για να συγκεντρώσει τα οστά των αγαπημένων που. Όλοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης πριν από δύο χρόνια.

Είναι μία προσπάθεια που κρατά καιρό και τις τελευταίες μέρες έχει σταθεί «τυχερός» - αν θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει έτσι - καθώς βρήκε μερικά μικρά οστά.

Πιστεύει ότι ανήκουν στο βρέφος που κυοφορούσε η σύζυγός του, όταν ισραηλινός βομβαρδισμός κατέστρεψε το σπίτι τους, σκοτώνοντας εκείνη και τα πέντε παιδιά τους.

Εδώ και μήνες σκάβει με κάθε δυνατό μέσο: αξίνες, φτυάρια, τα χέρια του, και συγκεντρώνει τα ευρήματά του μέσα σε ένα κουτάκι.

«Δεν θα τους βρω όλους» παραδέχεται, ωστόσο.

Διαβάστε επίσης: «Η χημεία της εξάλειψης»: Πώς τα ισραηλινά όπλα έκαναν «στάχτη» χιλιάδες Παλαιστίνιους σε δευτερόλεπτα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Associated Press, που επικαλείται το υπουργείο Υγείας της Γάζας, είναι περί τα 8.000 οι άνθρωποι που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια των σπιτιών τους, που κατέρρευσαν μετά από ισραηλινές επιθέσεις.

Από την έναρξη ισχύος της ειρηνευτικής συμφωνίας, τον περασμένο Οκτώβριο, καταβάλλονται προσπάθειες για να βγουν στο φως, αλλά ή έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού καθιστά την προσπάθεια σχεδόν αδύνατη.

«Είναι μάρτυρες, εγώ επιβίωσα»

Η επίθεση στο σπίτι του Μαχμούντ Χαμάντ έγινε τον Δεκέμβριο του 2023. Στο ίδιο κτίριο, στη συνοικία Σάμπρα, έμενε και η οικογένεια του αδελφού του.

Ο 39χρονος επέστρεφε στη σύζυγό του, Νέμα Χαμάντ, η οποία διένυσε τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της, και τα πέντε παιδιά τους, ηλικίας από 8 έως 16 ετών, όταν έγινε ο βαμβαρδισμός.

Η μητέρα και τα παιδιά είχαν απομακρυνθεί από την εμπόλεμη ζώνη για ένα διάστημα, ωστόσο εκείνη επέμενε να επιστρέψουν στη βάση τους, όπως και έγινε, παρά την αποθάρρυνση από τον σύζυγό της.

«Είτε μένουμε μαζί ή γινόμαστε μαζί μάρτυρες» του είχε πει, τότε. «Και έγιναν μάρτυρες, και εγώ επιβίωσα» διαπίστωσε το μόνο μέλος της οικογένειας που διασώθηκε. Ο αδελφός του, η γυναίκα του και τα τέσσερα αγόρια τους, σκοτώθηκαν επίσης.

Ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μη μπορώντας να συμμετάσχει στην επιχείρηση στο σπίτι. Οι γείτονες, όμως, έβγαλαν νεκρό τον μεγαλύτερο γιο του, Ισμαΐλ, και δύο από τα παιδιά του αδελφού του. Όλοι οι άλλοι παραμένουν στα συντρίμμια.

Διαβάστε επίσης: Το σχέδιο των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Γάζας: Πόσο κοστίζει - Τι προβλέπει για αφοπλισμό της Χαμάς

Η μακάβρια ανασκαφή

Αμέσως μετά την ανάρρωσή του, έτρεξε στο σπίτι του - για την ακρίβεια, στο σημείο που βρισκόταν κάποτε - και βρήκε ένα προσωρινό κατάλυμα κοντά.

Στις μέρες μετά το χτύπημα, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ρίξει φυλλάδια στην περιοχή, διατάζοντας τους ανθρώπους να φύγουν και να κατευθυνθούν προς το νότιο μισό της Λωρίδας. Εκείνος, όμως, αρνήθηκε να φύγει.

«Έμεινα μαζί τους, με τη σύζυγο, τα παιδιά μου, στα συντρίμμια. Κάθε μέρα, τους μιλάω. Η μυρωδιά τους παρέμενε στο μυαλό μου και ένιωσα μια βαθιά σύνδεση μαζί τους».

Αφού τους θρήνησε, άρχισε να σκάβει για να βρει τα σώματά τους.

Ζήτησε βοήθεια από τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά δεν ήρθαν ποτέ. Είτε γιατί κρίθηκε πολύ επικίνδυνο λόγω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών, είτε γιατί δεν είχαν τα κατάλληλα μηχανήματα.

Τότε, αποφάσισε να ψάξει μόνος, με κάθε δυνατό τρόπο. Μάζεψε τα κομμάτια από το ταβάνι και τους τοίχους και τα συγκέντρωσε σε σάκους. Μερικούς δεκάδες σάκους αργότερα, βρήκε ορισμένα οστά, που θεωρεί ότι είναι της οικογένειάς του.

Στα τέλη του 2024, είχε φτάσει μέχρι το διαμέρισμα του αδελφού του, στον τρίτο όροφο, όπου εντόπισε νεκρούς τόσο εκείνον όσο και τη νύφη του. Τους έθαψε σε ένα προσωρινό νεκροταφείο που δημιούργησαν οι κάτοικοι της περιοχής κατά τη διάρκεια του πολέμου για να κρατούν τους νεκρούς τους μέχρι να μπορέσουν να μεταφερθούν σε ένα κανονικό νεκροταφείο.

Διαβάστε επίσης: Ahmed Muhanna, πώς είναι να επιστρέφεις στη Γάζα μετά από 665 μέρες σε «απόλυτο σκοτάδι»;

Μετά από ένα διάστημα σταμάτησε, αλλά τον περασμένο Οκτώβριο επέστρεψε στην προσπάθειά του και έφτασε μέχρι το σπίτι του, σε βάθος 9 μέτρων.

Κοσκινίζοντας το χώμα με το κόσκινο του, βρήκε μικροσκοπικά θραύσματα οστών. Μοιράστηκε τις εικόνες με γιατρό, ο οποίος εκτίμησε ότι ανήκουν σε ένα μικρό μωρό. Πιστεύει ότι πρόκειται για τα λείψανα του κοριτσιού που περίμεναν. Είχαν σχεδιάσει να την ονομάσουν Χάιφα.

«Όλα τα ρούχα του μωρού, η κούνια της, το δωμάτιο, ήταν έτοιμα και όλοι περιμέναμε την έλευσή της».

Και μέσα στην απόγνωσή του, ο εντοπισμός των οστών αποτέλεσε για εκείνον αποστολή ζωής. «Είναι ένα στοιχείο, ότι ψάχνω τη σύζυγο μου και τα άλλα παιδιά».

Το σχέδιό του είναι να συγκεντρώσει αρκετά οστά ώστε να μπορέσει να τους κάνει μία κανονική κηδεία.