Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία προχώρησαν σε μία σημαντική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η γειτονική χώρα θα αγοράσει 44 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter.

Την συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών υπέγραψαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «οι ρυθμίσεις σχετικά με την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών», ενώ ο ίδιος υπέγραψε με τον Κιρ Στάρμερ τη δήλωση συνεργασίας για το θέμα αυτό.

«Ως δύο στενοί σύμμαχοι, θεωρώ αυτό το βήμα ως ένα νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεων μας. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανοίξει το δρόμο για κοινά έργα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» προσέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία, καθώς αφορά παραγγελίες αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών (9,165 δισεκατομμύρια ευρώ). [...] πρόκειται για θέσεις εργασίας που θα διαρκέσουν 10 χρόνια, για την κατασκευή των Eurofighter Typhoon, οπότε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τη χώρα μας», δήλωσε από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ.

«Αυτή είναι η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και επομένως το να έχουμε αυτή τη δυνατότητα εξασφαλισμένη από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πραγματικά σημαντικό για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ από την τουρκική πρωτεύουσα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του «στους ηγέτες των άλλων συμμαχικών χωρών για την εποικοδομητική στάση τους» όπως είπε. Για την πώληση των αεροσκαφών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων) απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Ο υπουργός 'Αμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε ότι το Κατάρ και το Ομάν θα πωλήσουν στην Τουρκία από 12 μεταχειρισμένα Eurofighter και άλλα 20 μαχητικά θα δώσει στην Τουρκία το Ηνωμένο Βασίλειο. «Ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί. Τα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του επόμενου έτους» είπε ο Τούρκος υπουργός 'Αμυνας.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Κατάρ και το Ομάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το θέμα της αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων Eurofighter.

Το μνημόνιο αγοράς αεροσκαφών από την Τουρκία

Η Τουρκία είχε ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου την Άγκυρα, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν.

O Τούρκος πρόεδρος, στις από κοινού δηλώσεις των δύο ηγετών στους εκπροσώπους του Τύπου μετά τη συνάντησή τους, ανέφερε ακόμη ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε πολλά θέματα και σήμερα οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις εμπορικές και στις αμυντικές σχέσεις.

«Θέλουμε να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών μας αρχικά στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια (σ.σ. σε ετήσια βάση) και στη συνέχεια στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. […] Εστιάζουμε επίσης σε κοινές επενδύσεις σε τρίτες χώρες» σημείωσε, προσθέτοντας ότι 'Αγκυρα και Λονδίνο στοχεύουν σε νέες συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη επίσης τον Βρετανό πρωθυπουργό για την απόφασή του να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης. «Θεωρούμε αυτή την απόφαση ένα θαρραλέο βήμα. Είναι πολύ σημαντικό να έχει πρόσβαση ο λαός της Γάζας στην ανθρωπιστική βοήθεια. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το θέμα» δήλωσε.

Αναφέροντας ότι όλοι φέρουν ευθύνη για την εκεχειρία, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ» θα πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο.

Επί τάπητος στη συνάντηση Στάρμερ - Ερντογάν ετέθησαν και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. «Συζητήσαμε τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε από κοινού για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τέλος, ανέφερε ότι συζητήθηκε και «η ανάγκη να αποτραπούν οι προσπάθειες εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων να αποσταθεροποιήσουν τη Συρία».