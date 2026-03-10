Το Ιράν κρατά «όμηρο» το Στενό του Ορμούζ: «Καμία εξαγωγή πετρελαίου όσο διαρκεί ο πόλεμος»

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιμένουν πως οι δυνάμεις τους «δεν θα επιτρέψουν» τις εξαγωγές πετρελαίου που παράγεται στην περιοχή προς συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεοτέρας» δήλωσε ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Η ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται συνήθως σχεδόν το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, έχει διαταραχθεί σοβαρά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατακόρυφα ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι - το υψηλότερο επίπεδο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 - προτού μειωθεί ξανά χθες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν θα τερματιστούν «σύντομα».

«Οι προσπάθειές τους να μειώσουν και να ελέγξουν την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα είναι προσωρινές και μάταιες. Σε περιόδους πολέμου το εμπόριο εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια» δήλωσε ο Ναϊνί.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ οι Φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τις αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες να απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ προκειμένου να τους επιτραπεί να διέρχονται από το Στενό.

«Οποιαδήποτε αραβική ή ευρωπαϊκή χώρα απελάσει τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το έδαφός της θα έχει πλήρη ελευθερία και άδεια διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ ήδη από αύριο», είχαν τονίσει οι Φρουροί της Επανάστασης.

Για «καταστροφικές συνέπειες» προειδοποιεί η Aramco

Στο μεταξύ, η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας Aramco, ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, προειδοποίησε σήμερα, Τρίτη (10/03), ότι θα υπάρξουν «καταστροφικές συνέπειες» για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Χορμούζ.

Ο αποκλεισμός του Στενού έχει προκαλέσει προβλήματα στον τομέα της ναυτιλίας και των ασφαλίσεων και κινδυνεύει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις αεροπορικές μεταφορές, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους τομείς, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco Αμίν Νάσερ σε δημοσιογράφους.

Ο Νάσερ παρατήρησε ότι τα παγκόσμια αποθέματα σε πετρέλαιο βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση από το Στενό.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές και, όσο περισσότερο διαρκεί η αναστάτωση, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», τόνισε.