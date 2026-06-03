Ιράν: «Θα απαντήσουμε αποφασιστικά σε κάθε εχθρική ενέργεια» - Συνομιλίες με «sine qua non» τον Λίβανο

Το Ιράν θα απαντήσει με «αποφασιστικό και ανάλογο» τρόπο σε οποιαδήποτε επίθεση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Κάνοντας λόγο και αυτός για «αποφασιστική απάντηση» στην περίπτωση νέας εχθρικής ενέργειας, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δικαιολόγησε, με ανάρτησή του στο Χ, τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο Κουβέιτ, χωρίς να τις κατονομάσει ρητά.

Στην ανάρτηση μιλά για «πλήγματα αυτοάμυνας σε τοποθεσίες τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός».

Ιράν: Αδιαπραγμάτευτος ο Λίβανος

Το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ένα μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, μετέδωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση». Η Τεχεράνη δεν έχει στείλει ακόμη στην Ουάσιγκτον την απάντησή της στο τελευταίο προσχέδιο που της υποβλήθηκε.

Το πρόσωπο αυτό είπε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε μια διευθέτηση στην οποία θα «αγνοηθεί» ο Λίβανος.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο λόγος που η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ δεν ήταν επιτυχής, ήταν η άρνηση της Τεχεράνης να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Νετανιάχου: «Δεν έχουμε τελειώσει με το Ιράν

ΟΙσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια συνέντευξης εφ' όλης της ύλης, αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν αλλά και στις σχέσεις του Ισραήλ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, αποκάλυψε ότι συνομιλεί με τον Αμερικανό πρόεδρο «κάθε δύο ημέρες» και ότι έχει κοινούς στόχους με τις ΗΠΑ».

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Αλλά όταν ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε να δει από μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι «είναι ένα ανοιχτό ερώτημα για το πώς θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

Στη συνέχεια μάλιστα, δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν ο «μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, o Τραμπ αναγνώρισε επίσημα την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ το 2017 κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας. Στη συνέχεια, τον Μάιο του 2018, η πρεσβεία των ΗΠΑ μεταφέρθηκε από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Αυτή η κίνηση ήταν σημαντική.

Η Ιερουσαλήμ θεωρείται από πολλούς ως αμφισβητούμενη πρωτεύουσα, καθώς τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν την πόλη ως πρωτεύουσά τους. Το 2019, ο Τραμπ αναγνώρισε την αξίωση του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν, μια στρατηγική περιοχή που καταλήφθηκε από τη Συρία.