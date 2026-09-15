Και στα δικά μας: Χώρα πληρώνει τους πολίτες της για να διαβάζουν

Η Σιγκαπούρη θορυβήθηκε από τα στοιχεία σχετικά με το μειωμένο ποσοστό πολιτών που επιλέγουν να διαβάσουν βιβλία στον ελεύθερό τους χρόνο και αποφάσισε να ορίσει κίνητρα για να τονώσει την τόσο υπέροχη αυτή συνήθεια.

Εγκαινίασε αυτόν τον μήνα μια πρωτότυπη πενταετή εθνική εκστρατεία για την καλλιέργεια της αναγνωστικής συνήθειας, η οποία περιλαμβάνει κίνητρα, όπως μικρές χρηματικές απολαβές σε πολίτες που καταγράφουν τον χρόνο ανάγνωσής τους σε κυβερνητικό ιστότοπο.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας έχει οριστεί ένα σύστημα συλλογής πόντων, με την ελπίδα να γίνει και πάλι συνήθεια η ανάγνωση.

Διαβάστε επίσης: Τι προκαλεί στο μυαλό μας το ατελείωτο scroll στα social media, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

«Παρότι η ανάγνωση μικρού περιεχομένου μάς βοηθά να παραμένουμε ενημερωμένοι, η ανάγνωση κειμένων μεγάλης έκτασης ενισχύει την προσοχή, την κριτική σκέψη και τη φαντασία» επεσήμανε η Μελίσα Ταμ, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών (National Library Board).

«Σε τελική ανάλυση, επιθυμούμε να δούμε ένα έθνος αναγνωστών που διακρίνονται από περιέργεια, στοχαστικότητα και οξυδέρκεια, και οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια για να πορευτούν σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκος».

Το πρόγραμμα, πάντως, δεν πρόκειται να κάνει πλούσιους τους λάτρεις του διαβάσματος, καθώς απαιτούνται 50 ημέρες ανάγνωσης για να κερδίσει κανείς 1 δολάριο Σιγκαπούρης - περίπου 70 λεπτά του ευρώ. Μια συνεδρία ανάγνωσης διάρκειας 15 λεπτών ή περισσότερο αποφέρει στους αναγνώστες 20 εικονικά νομίσματα, ενώ για να λάβουν την πληρωμή του ενός δολαρίου πρέπει να συγκεντρώσουν 1.000 νομίσματα. Μπορεί να καταγραφεί μόνο μία συνεδρία ανά ημέρα.

Διαβάστε επίσης: Καλώς ήρθατε στο παρελθόν: Γιατί θέλουμε να βλέπουμε σειρές και ταινίες που έχουμε ξαναδεί

Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα έρχεται σε μια εποχή που η συγκέντρωσης μειώνεται σε ολοένα και πιο ανησυχητικό βαθμό και οι αναγνωστικές συνήθειες φθίνουν παγκοσμίως.

Οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται να καταπολεμήσουν τη «νοητική αποχαύνωση» - μια διαπιστωμένη υποχώρηση των γνωστικών μας ικανοτήτων, που αποδίδεται στην υπερβολική κατανάλωση επιφανειακού περιεχομένου στο διαδίκτυο - καθώς και το φαινόμενο του «doomscrolling» (της εμμονικής περιήγησης σε αρνητικές ειδήσεις).