«Κανείς δεν θα στηρίξει το σχέδιο Τραμπ»: Ουκρανοί στρατιώτες μιλούν στο BBC από το μέτωπο

ΗΠΑ και Ουκρανία έχουν καταλήξει σε ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων στη Γενεύη, αφήνοντας ωστόσο τα πιο κρίσιμα ζητήματα - όπως το εδαφικό και τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ - στους προέδρους Τραμπ και Ζελένσκι, οι οποίοι θα κληθούν να πάρουν τις τελικές πολιτικές αποφάσεις με πιθανή μία συνάντηση μεταξύ τους στο Λευκό Οίκο αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η Ουκρανία έχει τροποποιήσει σημαντικά το «ειρηνευτικό σχέδιο» των ΗΠΑ για την Ουκρανία, αφαιρώντας ορισμένες από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποίησαν τη Δευτέρα (24/11) ότι δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη γρήγορης συμφωνίας.

Από τότε που ο Κιούμπρικ «δίκαζε» την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, γνωρίζουμε ότι η πραγματικότητα του στρατιώτη απέχει παρασάγγας από αυτή των στρατιωτικών επιτελείων, με το σχέδιο Τραμπ να είναι η τέλεια αναπαράσταση αυτής της αλήθειας.

Το BBC βρέθηκε επί του πεδίου στο ουκρανικό μέτωπο, ρωτώντας Ουκρανούς στρατιώτες τι πιστεύουν για τη μοίρα του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, και πώς το αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες τους.

Ένας από αυτούς, ο Γιαροσλάβ, που υπηρετεί στην ανατολική Ουκρανία, λέει ότι «είναι χάλια... κανείς δεν θα το υποστηρίξει», ενώ ένας στρατιωτικός ιατρός με το διακριτικό κλήσης Στούτσερ το απέρριψε ως ένα «απολύτως επαίσχυντο προσχέδιο, ανάξιο της προσοχής μας».

Τα εμπρηστικά σημεία του σχεδίου Τραμπ

Οι ΗΠΑ υπέβαλαν ένα σχέδιο ειρηνευτικής πρότασης σε μια εποχή που η Ρωσία σημειώνει σημαντική πρόοδο στο πεδίο της μάχης. Μόνο τον τελευταίο μήνα η Ουκρανία έχει χάσει άλλα 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τη Ρωσία.

Το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 15% της περιοχής Ντονμπάς, το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Λουγκάνσκ και Ντόνετσκ, κάτι που αποτελεί βασικό πολεμικό στόχο για τη Ρωσία.

Ωστόσο, το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ προτείνει η Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή - ακόμη και τμήματα που έχει υπερασπιστεί με επιτυχία για σχεδόν τέσσερα χρόνια πλήρους κλίμακας πολέμου.

«Ας το πάρουν», δήλωσε ένας στρατιώτης στο BBC. «Δεν έχει μείνει σχεδόν κανείς στις πόλεις και τα χωριά... Δεν πολεμάμε για τον λαό αλλά για τη γη, ενώ χάνουμε περισσότερους ανθρώπους».

Ο Άντριι, αξιωματικός του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας, λέει ότι αυτό που προτείνεται για το Λουχάνσκ και το Ντόνετσκ είναι «επώδυνο και δύσκολο», αλλά υπονοεί ότι η χώρα μπορεί να μην έχει άλλη επιλογή.

Σχέδιο Τραμπ: Εκατόμβες νεκρών για το «τίποτα»

Η Ουκρανία υπερασπίζεται την περιοχή από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και οι δυνάμεις-αντιπρόσωποί της κατέλαβαν τμήματα του Ντονμπάς.

«Μπορεί να μην θέλουμε να την παραδώσουμε, αλλά δεν θα μπορέσουμε να την κρατήσουμε με στρατιωτική δύναμη και πόρους», λέει ο Άντριι.

Η ανατολική Ουκρανία υπήρξε το θέατρο των πιο σφοδρών μαχών σε αυτόν τον πόλεμο και η Ουκρανία έχει χάσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες που την υπερασπίζονταν.

Ο Μάτρος, ο οποίος μάχεται από το 2018, μας είπε ότι η παραίτηση από το Ντονμπάς θα «ακύρωνε τα πάντα - όλες τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων».

«Θα αγνοήσει τις ζωές των πεσόντων στρατιωτών και των πολιτών», είπε.

Το προσχέδιο του Τραμπ προβλέπει ακόμα τον περιορισμό του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε 600.000. Αυτός ο αριθμός εξακολουθεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από ό,τι πριν από την πλήρη εισβολή, όταν η πλήρης δύναμή της ήταν περίπου 250.000, αλλά μικρότερος από το τρέχον μέγεθός της.

Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η στρατιωτική δύναμη της Ουκρανίας είναι πάνω από 800.000.

Ο Άντριι, ο αξιωματικός του επιτελείου, συμφωνεί. «Εάν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, τότε φυσικά δεν έχει νόημα να διατηρείται ένας τόσο μεγάλος στρατός», λέει.

«Οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι και θέλουν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Δεν υπάρχει λόγος να τους κρατήσουμε σε έναν στρατό σε καιρό ειρήνης μετά τον πόλεμο». Πιστεύει ότι η οικονομία της Ουκρανίας δεν θα είναι σε θέση να στηρίξει τόσο μεγάλες ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης.

Ωστόσο, η προθυμία της Ουκρανίας να συμφωνήσει με τις προτάσεις θα εξαρτηθεί από τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας της.

Το ερώτημα του ΝΑΤΟ

Το προσχέδιο των ΗΠΑ αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια υπόσχεση για εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ σε περίπτωση που η Ρωσία επιτεθεί ξανά, αν και δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το μέτρο αυτής της υποστήριξης.

Το προσχέδιο αποκλείει επίσης την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, εάν υπάρξει συμφωνία.

Αλλά ο Γιεβχέν, χειριστής drone στην ανατολική Ουκρανία, πιστεύει ότι η παρουσία ξένων στρατευμάτων στη χώρα αποτελεί σημαντική εγγύηση ασφάλειας.

«Μου αρέσει το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία μέσω του συνασπισμού», λέει. «Αυτό είναι το μόνο σχέδιο που θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε, να εισαγάγουμε συμμαχικά στρατεύματα».

Ωστόσο, άλλοι στρατιώτες υπονοούν ότι δεν υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη ούτε στις ΗΠΑ. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ υπό την τρέχουσα κυβέρνησή τους δεν αποτελούν καθόλου εγγυήσεις», λέει ο στρατιώτης Στούτσερ.