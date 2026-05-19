Μενού

Στο Πεκίνο ο Πούτιν για συνάντηση με τον Σι: Διμερείς σχέσεις και διεθνή ζητήματα στο τραπέζι

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσγειώθηκε στο Πεκίνο για τις συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ. Τι θα συζητηθεί κατά τη συνάντησή τους.

Reader symbol
Newsroom
Πούτιν - Σι Τζινπίγνκ
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ | AP/Sergei Bobylev
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η αντίστροφη μέτρηση για την συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ ξεκινά, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος έφτασε λίγα λεπτά μετά τις 18:00 (ώρα Ελλάδος) την Τρίτη (19/5), στο Πεκίνο

Υπενθυμίζεται ότι, η συνάντηση αυτή, έρχεται λίγες μέρες μετά τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα με τον Κινέζο ομόλογό του, και μεταξύ άλλων στοχεύει στο να προβάλει μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε ο Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 23:15 το βράδυ (18:15 ώρα Ελλάδας), όπου τον περίμεναν στρατιωτικοί αξιωματούχοι για να τον υποδεχτούν.

Η ατζέντα της συνάντησης ΠούτινΤζινπίνγκ

Ηλικιών 73 και 72 ετών αντίστοιχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν τρόπους για να «ενισχύσουν» τη διμερή στρατηγική σύμπραξη και «θα ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία.

 

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Τρίτης, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι σχέσεις Κίνας και Ρωσίας έχουν φτάσει σε «ένα πραγματικά πρωτοφανές επίπεδο» και ότι «το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Κίνας συνεχίζει να αυξάνεται».

«Η στενή στρατηγική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας παίζει σημαντικό, σταθεροποιητικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Χωρίς να συμμαχούμε εναντίον κανενός, επιδιώκουμε την ειρήνη και την παγκόσμια ευημερία», δήλωσε ο Πούτιν.

Η Ρωσία και η Κίνα έχουν εμβαθύνει τη συνεργασία τους από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η οποία την απομόνωσε από τα δυτικά κράτη.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ