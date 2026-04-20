Κίνα: «Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνουν ανοικτά», λέει ο Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει «να μείνουν ανοικτά», σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνουν ανοικτά στην κανονική ναυσιπλοΐα. Είναι προς το κοινό συμφέρον των χωρών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας», δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV. Ο Κινέζος ηγέτης έκανε επίσης έκκληση να επιτευχθεί «άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Απειλές και εντάσεις κλονίζουν την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Τα Στενά του Ορμούζ και η κίνηση των πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό αποτελούν, για άλλη μία φορά, το σημείο τριβής μεταξύ των ΗΠΑ και το Ιράν, που πασχίζουν να κατευνάσουν τα πνεύματα, παρά την επιβολή της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων. Και ενώ οι Αμερικανοί ταξιδεύουν προς του Πακιστάν για νέες συνομιλίες, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν θα ξανακαθίσει στο τραπέζι με τους «ψεύτες» της άλλης πλευράς.

Την περασμένη Παρασκευή (17/04), ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε πως το Ιράν «έχει συμφωνήσει στα πάντα», οδηγώντας σε νέα ανακούφιση στις αγορές, που ελπίζουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα λήξει σύντομα.

Μέχρι την Κυριακή, όμως, φάνηκε ότι επρόκειτο για άλλη μία διπλωματική κίνηση και επέστρεψε στην προσφιλή του επιθετική ρητορική, απειλώντας πως θα καταστρέψει τις γέφυρες και τα εργοστάσια ενέργειας του Ιράν, εάν η Τεχεράνη κλείσει πάλι το Ορμούζ.

Η αμοιβαία έλλειψη εμπιστοσύνης και οι φόβοι για μια πλήρη επιστροφή στον πόλεμο αναζωπυρώθηκαν, αφότου το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ πυροβόλησε και κατέλαβε ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία, το οποίο επιχειρούσε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό.

Και παρότι το περιβάλλον του Τραμπ επιμένει πως γνωρίζει τι κάνει και καταφέρνει, αριστοτεχνικά - όπως επιμένουν, να πιέζει το Ιράν, οι αντίπαλοί του βλέπουν χάος και απουσία σχεδίου.

Οι επόμενες μέρες θα δείξουν εάν η εμπρηστική τακτική του θα αποδώσει καρπούς ή εάν χάνεται η ισχύς της. Εάν αποτύχει, ο Τραμπ μπορεί να βρεθεί και πάλι αντιμέτωπος με το επίμονο ερώτημα: κλιμάκωση του πολέμου με χερσαία εισβολή;