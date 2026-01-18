Κοινή ανακοίνωση των 8 χωρών-στόχων των δασμών Τραμπ: «Υπονόμευση των διατλαντικών σχέσεων»

Κοινή ανακοίνωση από τα οκτώ κράτη που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως θα ορίσει δασμούς της τάξης των 10% - σε αρχικό στάδιο.
Οι Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς το βασίλειο της Δανίας και τους πολίτες της Γροιλανδίας.
«Ως μέλη του ΝΑΤΟ, δεσμευόμαστε στην ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής στο πλαίσιο ενός κοινού διατλαντικού συμφέροντος» αναφέρουν.
«Οι δασμολογικές απειλές υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και διακινδυνεύουν μια επικίνδυνη καθοδική πορεία», τονίζεται στην ανακοίνωση.
