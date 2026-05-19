Mango: Η στιγμή που ο Τζόναθαν Άντικ οδηγείται στα δικαστήρια - Πώς έγινε η σύλληψη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον γιο του ιδρυτή της Mango, ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, και νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα ισπανικά ΜΜΕ και τα social media δείχνει την στιγμή που ο Τζόναθαν Άντικ οδηγείται με χειροπέδες στα δικαστήρια.
Ο ύποπτος πλέομ, για τη δολοφονία αναμένεται να δώσει κατάθεση τα δικαστήρια του Μαρτορέλ.
Υπενθυμίζεται ότι, ο θάνατος του πατέρα του σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο 2024 και το αρχικό πόρισμα έλεγα ότι έγινε πέφτωντας από βράχια κατά την διάρκεια πεζοπορίας κοντά στην Βαρκελώνη.
Mango: Πώς έγινε η σύλληψη
Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης. Η καταλανική περιφερειακή αστυνομία πραγματοποίησε τη σύλληψη στο σπίτι του μεγαλύτερου γιου του επιχειρηματία.
Μετά τη σύλληψη, εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της οικογένειας εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση, η οποία αναπαράγεται ολόκληρη εδώ: «Ο Τζόναθαν Άντιτς καταθέτει αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με το ατύχημα της 14ης Δεκεμβρίου 2024. Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να προσθέσουμε πολλά περισσότερα, επειδή η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική εντολή φίμωσης. Υπήρξε και θα συνεχίσει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συνεργασία στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας».
