Mango: Η στιγμή που ο Τζόναθαν Άντικ οδηγείται στα δικαστήρια - Πώς έγινε η σύλληψη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον γιο του ιδρυτή της Mango, ο οποίος συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, και νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα ισπανικά ΜΜΕ και τα social media δείχνει την στιγμή που ο Τζόναθαν Άντικ οδηγείται με χειροπέδες στα δικαστήρια.

Ο ύποπτος πλέομ, για τη δολοφονία αναμένεται να δώσει κατάθεση τα δικαστήρια του Μαρτορέλ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο θάνατος του πατέρα του σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο 2024 και το αρχικό πόρισμα έλεγα ότι έγινε πέφτωντας από βράχια κατά την διάρκεια πεζοπορίας κοντά στην Βαρκελώνη.

🔴 Jonathan Andic entra esposat als jutjats de Martorell per prestar declaració.



Està acusat de la mort del seu pare, el fundador de Mango.



➕ Info: https://t.co/qyoTemIZ0R pic.twitter.com/D8LoGyU4sM — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 19, 2026

Mango: Πώς έγινε η σύλληψη

Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης. Η καταλανική περιφερειακή αστυνομία πραγματοποίησε τη σύλληψη στο σπίτι του μεγαλύτερου γιου του επιχειρηματία.

Μετά τη σύλληψη, εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της οικογένειας εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση, η οποία αναπαράγεται ολόκληρη εδώ: «Ο Τζόναθαν Άντιτς καταθέτει αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με το ατύχημα της 14ης Δεκεμβρίου 2024. Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να προσθέσουμε πολλά περισσότερα, επειδή η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική εντολή φίμωσης. Υπήρξε και θα συνεχίσει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συνεργασία στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας».

