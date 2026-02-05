Μαριμάρ Μαρτίνεθ: Η γυναίκα που επέζησε από τις σφαίρες της ICE, δίνει ένα «μάθημα» και για τη Χίο

Η Μαριμάρ Μαρτίνεθ (Marimar Martinez) κάθισε την Τρίτη (3/2) στα έδρανα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ, περιγράφοντας λεπτομερώς τη φονική επίθεση εναντίον της από πράκτορες της Συνοριακής Φρουράς, τον Οκτώβριο του 2025, σε μία υπόθεση που αντιπροσωπεύει τα μοτίβα των ψεμάτων της κρατικής καταστολής ανά τον κόσμο.

«Τα στοιχεία από αυτές τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων που έγιναν ενόρκως, αποκαλύπτουν ένα μοτίβο παραπλάνησης του κοινού», δήλωσε η Μαρτίνεθ κατά την μακροσκελή της κατάθεση, που μεταφέρει το ABC7.

Η Μαρτίνεζ δήλωσε χαρακτηριστικά, ότι πιστεύει ότι επέζησε από τη συμπλοκή της με τους συνοριοφύλακες, για να μπορέσει να μοιραστεί την ιστορία της.

Μαριμάρ Μαρτίνεθ - Πέντε σφαίρες μετά

Η υπόθεση της Μαρτίνεθ, μίας γυναίκας της οποίας το όνομα θα μπορούσε σήμερα να κοσμεί το ίδιο μνημείο με αυτά των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι, είχε πυροβοληθεί στη διάρκεια διαμαρτυριών στο Σικάγο, από πράκτορες της CBD, σώματος του Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, εφαπτομένου της ICE, τον Οκτώβριο του 2025.

«Παλεύω με τις αναμνήσεις εκείνης της ημέρας, την αρχική στροφή του πράκτορα Exum πάνω μου, τους πυροβολισμούς που ηχούσαν και το αίσθημα καύσου καθώς οι σφαίρες διαπερνούσαν το δέρμα και το σώμα μου», είπε.

Πράκτορες της CBP πυροβόλησαν την γυναίκα, πολίτη ΗΠΑ, πέντε φορές, αφού το όχημά της φερόμενα ενεπλάκη σε σύγκρουση με ένα SUV, που οδηγούσε ο εποπτικός συνοριοφύλακας Τσαρλς Έξουμ.

Σε μία υπόθεση που θυμίζει γλαφυρά το φονικό ναυάγιο στη Χίο, προτού αναδυθούν επαρκή στοιχεία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε βιαστεί να κατηγορήσει τη Μαρτίνεθ, πως είχε «εμβολίσει» επίτηδες το όχημα του πράκτορα.

Αυτές οι κατηγορίες αργότερα αποσύρθηκαν από την ίδια την υπηρεσία. Η Μαριμάρ ήταν μία από τις πολλές, που αμφισβήτησε τις αφηγήσεις της κυβέρνησης την Τρίτη.

Μαριμάρ Μαρτίνεθ: Πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα

«Ξέρω ότι ως επιζών, είναι καθήκον μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα για να ενημερώσω εσάς τους αιρετούς αξιωματούχους τι συμβαίνει στους δρόμους της χώρας μας, επειδή η σιωπή δεν είναι πλέον επιλογή», ​​είπε η Μαρτίνεθ.

Έχει ήδη αιτηθεί από ομοσπονδιακό δικαστή να επιτρέψει την δημοσιοποίηση αποδεικτικών στοιχείων στην υπόθεσή της, δεδομένου ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεχίζει να την χαρακτηρίζει «εγχώρια τρομοκράτη».

«Ως 30χρονη πολίτης των ΗΠΑ χωρίς ποινικό μητρώο, πίστευα ότι δεν είχα τίποτα να ανησυχώ, αλλά ανησυχούσα για τους φίλους και τους γείτονές μου», κατέθεσε η Μαρτίνεθ, θυμούμενη το Σάββατο που είδε πράκτορες της CBP στο κέντρο του Σικάγο.

«Για τα επόμενα 15 με 20 λεπτά, ακολουθούσα αυτούς τους πράκτορες της Συνοριακής Περιπολίας στη γειτονιά μου, κορνάροντας, φωνάζοντας "La Migra"», που στα ισπανικά σημαίνει αξιωματικοί μετανάστευσης».

Αυτή η πρακτική έχει γίνει ιδιαίτερα διαδεδομένη, αναλογικά με την κλιμάκωση των αντιμεταναστευτικών πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ.

Πλέον, πολλοί Αμερικανοί, κυρίως όσοι είναι πολιτογραφημένοι και ασφαλείς από διώξεις, κρατούν «σκοπιά» σε περιοχές όπου επιχειρεί η ICE και η CBD, προειδοποιώντας ευάλωτους γείτονές τους να παραμένουν στα σπίτια τους και να είναι σε επιφυλακή, όταν εντοπίζουν πράκτορες των υπηρεσιών μετανάστευσης, ενώ με την ιδιότητα του νομικού παρατηρητή, καταγράφουν τη δράση τους για να εξασφαλίζουν την ύπαρξη στοιχείων σε επίδικες περιπτώσεις.

Η Μαρτίνεθ επιτελούσε εκείνη την ημέρα τον ίδιο ρόλο για τον οποίο δολοφονήθηκαν ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ, και οι συνοριοφύλακες την πλήρωσαν με το ίδιο «νόμισμα». Είχε ακολουθήσει τους πράκτορες για αρκετά τετράγωνα πριν τα οχήματά τους συγκρουστούν, με αποτέλεσμα να προκληθούν μικροφθορές και στα δύο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και έγγραφα από την υπόθεση, η οποία πλέον έχει αποσυρθεί, σταμάτησε το όχημά της αμέσως μετά τη σύγκρουση και το SUV των πρακτόρων σταμάτησε ακριβώς μπροστά της. Στη συνέχεια, επιτάχυνε και απομακρύνθηκε, καταθέτοντας στο δικαστήριο ότι έστριψε αριστερά για να αποφύγει να χτυπήσει τους πράκτορες, οι οποίοι έβγαιναν από το όχημά τους.

Τότε ήταν που οι πράκτορες άνοιξαν πυρ, χτυπώντας τελικά τη Μαρτίνεθ πέντε φορές στο χέρι, το στήθος και τα δύο πόδια.

Σικάγο - Χίος: Ένας κάλυκας δρόμος

Τόσο στην παρούσα υπόθεση, όσο και στην υπόθεση του πολύνεκρου ναυαγίου στη Χίο, διαφαίνεται ξεκάθαρα πως οι κρατικές οντότητες προβαίνουν σε «άγουρα» αφηγήματα που έχουν ως άμεσο αντίκτυπο την αποποίηση της ευθύνης.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι πρώτες αναφορές από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, έκαναν λόγο για «επιθετικότητα» των θυμάτων, ενώ ειρωνικά, και στις δύο ακούσαμε για «εμβολισμούς».

Παράλληλα, υπάρχει μία ύποπτη έλλειψη καταγραφικού υλικού, το οποίο πρέπει απαρέγκλιτα να διατηρείται από τα εκτελεστικά όργανα. Μόνο ένας από τους τρεις πράκτορες είχε ενεργοποιημένη την κάμερα σώματός του, τη στιγμή των πυροβολισμών κατά της Μαρτίνεθ, ενώ το ελληνικό Λιμενικό είχε αμελήσει να ανοίξει τόσο τις καταγραφικές, όσο και τις θερμικές κάμερες του ταχύπλοου που ενεπλάκη στη βύθιση της λέμβου των προσφύγων.

Ενώ το υλικό από την κάμερα σώματος δεν έχει δημοσιοποιηθεί, οι δικηγόροι της γυναίκας δήλωσαν στο δικαστήριο ότι δείχνει έναν αστυνομικό να φωνάζει «κάντε κάτι μ@@@».

Ο πράκτορας που την πυροβόλησε φέρεται να είπε σε ένα ομαδικό μήνυμα σε φίλους: «Έριξα 5 σφαίρες και είχε 7 τρύπες. Σημειώστε το στο τετράδιό σας, παιδιά».

«Οι σωματικές ουλές θα είναι πάντα εκεί τα πρωινά και τα βράδια, όταν ντύνομαι και κοιτάζω το σώμα μου, που τώρα είναι μόνιμα παραμορφωμένο από τις πέντε μολύβδινες σφαίρες», είπε η Μαρτίνεθ.

«Θα είναι εκεί αυτό το καλοκαίρι όταν θα πάω στην παραλία με τα σκυλιά και την οικογένειά μου. Θα είναι εκεί όταν θα ξαναμπώ στην τάξη με τους μαθητές μου».

Η Μαριμάρ ένωσε τη φωνή της με άλλους επιζώντες και την οικογένεια της Ρενέ Γκουντ, καταδικάζοντας τη χρήση βίας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.