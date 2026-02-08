Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε επίσημη πρόσκληση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του νεοσύστατου Συμβουλίου της Ειρήνης (Board of Peace), η οποία αφορά τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η συνάντηση έχει οριστεί για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος Γιάννης Καντέλης στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε την πρόσκληση μόλις χθες και βρίσκεται ακόμη στη φάση αξιολόγησης. Η απόφαση για το αν ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει τελικά στις ΗΠΑ παραμένει ανοιχτή.

Οι ευρωπαϊκές ισορροπίες και ο «αστερίσκος» της Γάζας

Η Ελλάδα είχε ταχθεί – μαζί με το σύνολο σχεδόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην Ουγγαρίας και Βουλγαρίας – κατά της δημιουργίας του Συμβουλίου Ειρήνης. Ωστόσο, υπήρχε εξαρχής ένας σημαντικός αστερίσκος: η συμμετοχή σε διεργασίες που αφορούν αποκλειστικά την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Τις τελευταίες ώρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με Ευρωπαίους ομολόγους τους.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην πρόσκληση Τραμπ, ώστε η Αθήνα να ανακοινώσει την τελική της απόφαση με συντονισμένο τρόπο.

Οι ενστάσεις για τον ρόλο του νέου οργάνου

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, σημείωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη. Ο λόγος είναι ότι ο Τραμπ εμφανίζεται να επιδιώκει τη δημιουργία ενός παράλληλου μηχανισμού επίλυσης διεθνών κρίσεων, ο οποίος θα λειτουργεί εκτός πλαισίου ΟΗΕ.

Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα είχαν αντίρρηση να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία αποκλειστικά αφιερωμένη στην ανοικοδόμηση της Γάζας, καθώς αυτή καλύπτεται από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ωστόσο, η ανησυχία αφορά το ενδεχόμενο ο νέος οργανισμός να επεκταθεί και σε άλλα ζητήματα – μεταξύ αυτών και το Κυπριακό.

Ένα τέτοιο σενάριο, όπως επισημαίνεται, θα μπορούσε να παρακάμψει την καθιερωμένη διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, δημιουργώντας σοβαρές διπλωματικές επιπλοκές.

Η κυπριακή διάσταση

Πηγές της Λευκωσίας επιβεβαίωσαν ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έλαβε επίσης πρόσκληση από τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου η Κύπρος να συμμετάσχει στα 25 ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου.

Η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα, αντιμετωπίζει την πρόσκληση με προσοχή, αναγνωρίζοντας τόσο τη διπλωματική βαρύτητα όσο και τους πιθανούς κινδύνους.

Τι είναι το Συμβούλιο Ειρήνης

Το Συμβούλιο Ειρήνης ιδρύθηκε από τον Τραμπ στα τέλη Ιανουαρίου. Ο ίδιος έχει οριστεί ισόβιος πρόεδρός του, ανεξαρτήτως εκλογικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη διακήρυξή του, στόχος του είναι «η επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων».

Στη σύνθεσή του προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, ανάμεσά τους και όσα είχαν λάβει μέρος στην τελετή του Σαρμ Ελ Σέιχ. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Ινστιτούτο της Ειρήνης στην Ουάσινγκτον, όπως ανέφερε το Axios.

Ωστόσο, το εγχείρημα έχει δεχθεί κριτική ως προσπάθεια δημιουργίας ενός «αντί-ΟΗΕ». Επιπλέον, οι χώρες που επιθυμούν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο καλούνται να καταβάλουν το εντυπωσιακό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το δίλημμα της Αθήνας

Η πρόσκληση αποτελεί αναμφίβολα τιμητική κίνηση από πλευράς Ουάσινγκτον. Την ίδια στιγμή, όμως, η συμμετοχή ενέχει διπλωματικούς κινδύνους, ειδικά αν ο νέος οργανισμός επιχειρήσει να παρέμβει σε ζητήματα όπου η Ελλάδα και η Κύπρος επιμένουν στη διαδικασία του ΟΗΕ.

Η τελική απόφαση της Αθήνας αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, αφού πρώτα διαμορφωθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή.