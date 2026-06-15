Μοντέλα του OnlyFans καταγγέλλουν επιθέσεις, εκβιασμούς και απειλές από «ατζέντηδες»

Νέες καταγγελίες για επιθέσεις, εκβιασμούς και απειλές από μάνατζερ, έρχονται στο φως για την πλατφόρμα του OnlyFans. Μια κοπέλα μάλιστα, καταγγέλλει ότι, την κακομεταχειρίστηκαν, απείλησαν την κόρη της και έστειλαν βίαιους μασκοφόρους άνδρες να της επιτεθούν στο σπίτι.

Αναλυτικότερα, κατά την καταγγελία της στο BBC, περιέγραψε ότι οι αντζέντηδες της είπαν ότι είναι η πιο όμορφη κοπέλα που έχουν δει και ότι «δεν είχαν ξαναδεί κορίτσι σαν και αυτή». Ωστόσο, τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή όταν λίγες εβδομάδες έγιναν «αρκετά ελεγκτικοί», προσβάλλοντας την εμφάνισή της και απαγορεύοντάς της να βγαίνει με τους φίλους της.

OnlyFans 'agents' control and threaten creators while taking half their earnings, BBC finds https://t.co/tTTr2KLTRu — BBC Wales News (@BBCWalesNews) June 15, 2026

Η κακοποιητική συμπεριφορά κλιμακώθηκε αφού άλλαξε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού της, ανησυχώντας ότι το πρακτορείο - το οποίο μπορούσε να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό της - θα την κλειδώσει, λέει.

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«Θα σε διαγράψω εσένα και την κόρη σου», ανέφερε ένα μήνυμα. Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι ακολούθησαν και άλλα απειλητικά μηνύματα που αφορούσαν τόσο την ίδια όσο και την ανήλικη κόρη της.

Λίγες ημέρες αργότερα, κάποιος έριξε ένα τούβλο στο παράθυρο του σπιτιού της, ενώ στη συνέχεια δύο κουκουλοφόροι εμφανίστηκαν στην κατοικία της. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ένας από τους άνδρες εισέβαλε στο σπίτι, της επιτέθηκε και τη χτύπησε, γεγονός που αποδυκνύεται και σε φωτογραφίες που προβάλλονται στο ντοκιμαντέρ του βρετανικού μέσου.

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«Aυτοί (ο ένας από τους άνδρες) ήταν από πάνω μου, με στραγγάλισαν, και εγώ απλώς προσπάθησα να κάνω το τηλέφωνό μου να καλέσει κάποιον επειδή σκέφτηκα, αυτό ήταν όλο», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Η μαρτυρία της Ρεμπέκας, έρχεται να προστεθεί σε πλήθος μαρτυριών για κακομεταχείρηση και κακοποίηση στην πλατφόρμα.