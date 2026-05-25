Ο Πούτιν δίνει άδεια... στον Πούτιν: Υπέγραψε νόμο για εισβολή σε ξένες χώρες για την «προστασία Ρώσων πολιτών»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα (25/5) ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά του εξουσιοδοτεί να εισβάλλει σε ξένες χώρες με το πρόσχημα της «προστασίας των Ρώσων πολιτών» στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, η νομοθεσία, που ψηφίστηκε από τη Ρωσική Δούμα στις 13 Μαΐου, επιτρέπει στον Ρώσο πρόεδρο να διατάξει την ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό για την «προστασία» των Ρώσων πολιτών που αντιμετωπίζουν σύλληψη, κράτηση, δίκη ή άλλες υποτιθέμενες διώξεις από ξένα έθνη και διεθνή δικαστήρια.

Η είδηση ​​έρχεται εν μέσω αυξανόμενων προειδοποιήσεων από Δυτικούς αξιωματούχους ότι η Ρωσία μπορεί να εξαπολύσει επίθεση κατά του ΝΑΤΟ τα επόμενα χρόνια, ένα σενάριο που θεωρείται ολοένα και πιο ρεαλιστικό από την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι Ρώσοι νομοθέτες, όπως επισημαίνει το kyivindependent.com, έχουν διατυπώσει τη νομοθεσία ως μέρος μιας προσπάθειας «αντιμετώπισης της εκστρατείας αχαλίνωτης Ρωσοφοβίας που συνεχίζεται στο εξωτερικό».

Ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Ρωσικής Δούμας, συνέδεσε το νομοσχέδιο με την υπόθεση του Αλεξάντερ Μπουτιαγκίν, ενός Ρώσου αρχαιολόγου που κρατήθηκε στην Πολωνία για αρκετούς μήνες για παράνομες ανασκαφές στην Κριμαία που κατέχεται από τη Ρωσία.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απειλήσει τους γείτονές της με το πρόσχημα της προστασίας των Ρώσων που ζουν στο εξωτερικό. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας από το 2014.