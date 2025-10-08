«Ο πόλεμος έρχεται αργά αλλά σταθερά στη Γερμανία»: Πόσο έτοιμο είναι το Βερολίνο να το διαχειριστεί

Με αυξανόμενη ανησυχία παρακολουθεί η γερμανική κυβέρνηση τις κινήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη Βαλτική και συνολικά στην Ευρώπη. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε συνέντευξή του στο δίκτυο n-tv, έκανε λόγο για έναν «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει ο Βλαντιμίρ Πούτιν εναντίον της Γερμανίας.

«Διεξάγει έναν πόλεμο πληροφοριών εναντίον μας και έναν στρατιωτικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Αυτός ο πόλεμος στρέφεται εναντίον όλων μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του Ρώσου προέδρου είναι «να ανατρέψει την πολιτική τάξη στην Ευρώπη».

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία αποτελεί μονόδρομο, καθώς η Μόσχα δεν περιορίζεται μόνο στην εισβολή της στο ουκρανικό έδαφος.

«Η Ρωσία θέλει να καταστρέψει ολόκληρη τη μεταπολεμική τάξη και, άρα, πρέπει να αμυνθούμε», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κατάρριψης εχθρικών στόχων από τον γερμανικό στρατό.

Η βοήθεια προς το Κίεβο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι σε πιθανές μελλοντικές επιθέσεις σε άλλες χώρες, όπως η Μολδαβία ή τα κράτη της Βαλτικής.

Διαβάστε επίσης: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έναν υβριδικό πόλεμο»

Η φωνή του Κιέβου: «Ο πόλεμος έρχεται στη Γερμανία»

Σε συνέντευξή του στη Münchner Merkur, ο Ουκρανός πρέσβης στη Γερμανία, Ολεξίι Μακέγιεφ, περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση. «Μισώ τη λέξη “κλιμάκωση”. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Πούτιν δηλαδή; Ενίοτε βομβαρδίζει τη χώρα μου με 800 ντρόουνς και 40 πυραύλους την ημέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του καγκελάριου ότι η Γερμανία δεν βρίσκεται πλέον σε ειρήνη, ο Μακέγιεφ συμφώνησε: «Ο πόλεμος έρχεται αργά, αλλά σταθερά στη Γερμανία».

Προετοιμασίες για το «αδιανόητο»

Ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας Φέρντιναντ Γκέρινγκερ, συγγραφέας του βιβλίου «Η Γερμανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», προειδοποιεί ότι η χώρα δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο ενός πολέμου

Σε συνέντευξή του στη βαυαρική ραδιοφωνία περιέγραψε ένα υποθετικό σενάριο, στο οποίο η Γερμανία θα βρισκόταν αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις: η μετακίνηση έως και 800.000 στρατιωτών μέσω του εδάφους της, οι αναπόφευκτες αλλαγές στα δρομολόγια των τρένων λόγω του ρόλου της χώρας ως βασικού κόμβου του ΝΑΤΟ, η επιστράτευση γιατρών στα ανατολικά σύνορα, αλλά και η μετατροπή της βιομηχανίας -ακόμη και της κλωστοϋφαντουργίας- για την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού.

Διαβάστε επίσης: Γερμανία: Η Μέρκελ κατηγορεί τα κράτη της Βαλτικής για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Η καθημερινότητα σε περίπτωση πολέμου

Ο Γκέρινγκερ τόνισε ότι η καθημερινότητα των πολιτών σε μια τέτοια κατάσταση θα άλλαζε δραματικά. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι για πολύωρες διακοπές ρεύματος που θα μπορούσαν να διαρκέσουν από 48 έως και 72 ώρες, για σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, αλλά και για έκτακτες μεταθέσεις δημοσίων υπαλλήλων, ανάλογα με τις ανάγκες του κράτους.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ατομικής προετοιμασίας: αποθέματα τροφίμων για 3 έως 10 ημέρες, ασφαλή καταλύματα, ραδιόφωνα με μπαταρίες, powerbanks και έναν ρεαλιστικό σχεδιασμό επιβίωσης. «Η ατομική ετοιμότητα μπορεί να ανακουφίσει τις αρχές και να ενισχύσει τη συνολική ανθεκτικότητα της κοινωνίας», σημείωσε.

Η Γερμανία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, όπου η απειλή από τη Ρωσία δεν θεωρείται πλέον μακρινή.

Οι δηλώσεις του καγκελάριου, οι προειδοποιήσεις του Ουκρανού πρέσβη και οι εκτιμήσεις ειδικών συνθέτουν ένα σκηνικό αυξημένης εγρήγορσης. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν η γερμανική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα που μέχρι πρότινος φάνταζε αδιανόητη.

Με πληροφορίες από την deutsche welle