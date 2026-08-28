Ο Ράτκλιφ της CIA πήγε με τελεσίγραφο προς Πούτιν στη Ρωσία: «Μορατόριουμ» στον πόλεμο ζητά η Ουάσινγκτον

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα μυστική επίσκεψη, προκειμένου να μεταφέρει τη δυσοίωνη εκτίμησή του για το «τέλμα» που αντιμετωπίζει η Ρωσία στην εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Ράτκλιφ ευελπιστεί να παροτρύνει τη ρωσική πλευρά να καταλήξει σε συμφωνία προτού επιδεινωθεί περαιτέρω η στρατιωτική και οικονομική της κατάσταση, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο Ράτκλιφ μετέφερε το μήνυμα στον Αλεξάντρ Β. Μπόρτνικοφ, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών FSB, χωρίς να διατυπώσει απειλές για πιθανές συνέπειες, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Πούτιν αγνοούσε την εκτίμησή του.

Τα «τεφτέρια» της CIA για τη Ρωσία

Οι αναλυτές της CIA εδώ και καιρό αμφισβητούν κατά πόσο οι σύμβουλοι του Πούτιν του παρέχουν ειλικρινείς και αντικειμενικές εκτιμήσεις σχετικά με την πορεία και το κόστος του πολέμου.

Η CIA διατηρεί εδώ και χρόνια διαύλους επικοινωνίας με την FSB, καθώς και με τη ρωσική υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών, γνωστή ως SVR.

Διαβάστε ακόμα: Αμείλικτος ο απολογισμός στο Νεπάλ με τουλάχιστον 469 νεκρούς: Ελλοχεύει ακόμα ο κίνδυνος δεύτερης πλημμύρας

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο δίαυλος επικοινωνίας του Ράτκλιφ με τον Μπόρτνικοφ λειτουργεί παράλληλα με ξεχωριστούς διαύλους που έχουν δημιουργήσει ο απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου, με άλλους ανώτερους συμβούλους του κ. Πούτιν.

Ορισμένοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελπίζουν πως ο Πούτιν, ο οποίος υπήρξε και ο ίδιος αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών, θα θεωρήσει ένα μήνυμα από τον διευθυντή της CIA πιο επείγον και αξιόπιστο από τις επικοινωνίες μέσω των συνήθων διπλωματικών διαύλων.

Ρωσία: Η προδομένη «υπόσχεση» του πολέμου

Για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, ο Τραμπ και ορισμένοι από τους κορυφαίους συμβούλους του πίστευαν πως μια ρωσική στρατιωτική νίκη επί της Ουκρανίας ήταν αναπόφευκτη, λόγω του μεγαλύτερου πληθυσμού της Ρωσίας και του πυρηνικού της οπλοστασίου.

Ωστόσο, οι Ρώσοι έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες, ενώ τα εδαφικά τους κέρδη στο πεδίο της μάχης έχουν ουσιαστικά σταματήσει. Δεν είναι σαφές εάν το μήνυμα του Ράτκλιφ προαναγγέλλει κάποια αλλαγή στην αμερικανική πολιτική απέναντι στη Ρωσία ή την Ουκρανία.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ αποτελεί την τελευταία προσπάθεια της Ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης να δώσει νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν «βαλτώσει».

Με βάση όσα παρουσίασε ως τη στρατιωτική και οικονομική πραγματικότητα για τη Ρωσία, ο Ράτκλιφ είπε στον Μπόρτνικοφ ότι θεωρεί πως έχει έρθει η ώρα για τη Μόσχα να εμπλακεί σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, η CIA έχει διατηρήσει τις στενές σχέσεις συνεργασίας στον τομέα των πληροφοριών με την Ουκρανία, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Τον περασμένο μήνα, ο Ράτκλιφ μίλησε με ιδιαίτερα σαφή τρόπο για τις απώλειες των ρωσικών στρατευμάτων στον πόλεμο και για την αδυναμία της Μόσχας να προχωρήσει σημαντικά στο πεδίο της μάχης.

Σημείωσε ότι το προσδόκιμο ζωής ενός Ρώσου στρατιώτη στην πρώτη γραμμή ήταν μικρότερο από 35 λεπτά.

Πρόσθεσε επίσης ότι η Ρωσία είχε καταλάβει μόλις περίπου το 1% της συνολικής ουκρανικής επικράτειας κατά τους 18 μήνες από τότε που ανέλαβε τη διεύθυνση της CIA, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στην «κυριαρχία» της Ουκρανίας στην τεχνολογία των drones.