Ο Τραμπ ελπίζει ότι βρισκόμαστε «προς το τέλος του πολέμου» - Η αλήθεια τον απογοητεύει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως πλησιάζει το τέλος του πολέμου στο Ιράν, καθώς η σύρραξη, που βρίσκεται στον έβδομο μήνα της πλέον, έχει επεκταθεί με σαουδαραβικά πολεμικά αεροσκάφη να βομβαρδίζουν την Υεμένη και τους σιίτες αντάρτες Χούθι να εξαπολύουν drones και πυραύλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία.

Οι φιλοϊρανοί Χούθι με μια επίθεση-αστραπή κατέλαβαν περιοχές της Υεμένης κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, με στόχο τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, και έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας προκαλώντας, μεταξύ άλλων, ζημιές στον πετρελαϊκό αγωγό Ανατολής- Δύσης, εντείνοντας τις ανησυχίες της Δύσης για την ενεργειακή επάρκεια.

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ αυστηροποίησαν την ταξιδιωτική τους οδηγία για τη Σαουδική Αραβία, απαγορεύοντας στους Αμερικανούς κρατικούς υπαλλήλους στη χώρα να ταξιδεύουν σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Υεμένη. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ έχει ήδη προτρέψει τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την είδηση για νέες συγκρούσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι ο Τραμπ είπε χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε δημοσιογράφους: «Ελπίζω ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου».

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό», πρόσθεσε αναφερόμενος στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε εξάλλου ότι είχε «απευθείας» επικοινωνία με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η επέκταση του πολέμου στην Υεμένη κινδυνεύει να επιδεινώσει τα παγκόσμια προβλήματα στον ενεργειακό ανεφοδιασμό που προκλήθηκαν από τον πόλεμο και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Από αυτή τη θαλάσσια οδό διακινούνταν περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Παράγοντες της αγοράς εκτίμησαν ότι μια παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας του αγωγού Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα οδηγούσε στην απώλεια έως και του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο. Το Ριάντ δεν έχει ανακοινώσει πότε ενδέχεται να επαναληφθεί η λειτουργία του.

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης λειτουργεί ως η κύρια οδός εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή κατά τους τελευταίους έξι μήνες.

Την Παρασκευή ο αγωγός έκλεισε προσωρινά και την Τρίτη ανεστάλη η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, λόγω του πολέμου που ξεκίνησε με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Συνάντηση με ηγέτες της περιοχής του Κόλπου

Όπως ανέφερε χθες ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες των χωρών του Κόλπου την Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Επικαλούμενος πηγές που δεν κατονομάζει, ο Axios μετέδωσε ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ηγέτες ή τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου: τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Από την πλευρά τους οι Χούθι έδωσαν χθες στη δημοσιότητα βίντεο από μαχητές τους να κατάσχουν τεθωρακισμένα οχήματα των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία ενόπλων δυνάμεων. Το βίντεο έδειχνε επίσης πολεμικά αεροσκάφη να πετούν από πάνω και τεράστιες εκρήξεις στον ουρανό.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Γιανμπού - ενός σημαντικού σαουδαραβικού λιμανιού στην Ερυθρά Θάλασσα από όπου γίνονται εξαγωγές πετρελαίου - και μιας αεροπορικής βάσης στη νότια Σαουδική Αραβία, στο Χαμίς Μουσάιτ. Δεν διευκρίνισε πότε πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.

Ο Σαρί πρόσθεσε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε έως και 450 αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Υεμένης αυτή την εβδομάδα. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και ελέγχει τη νότια Υεμένη παραδέχθηκαν ότι οι δυνάμεις τους, καθώς και εκείνες της Σαουδικής Αραβίας, διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι, αν και το Ριάντ δεν τις έχει επιβεβαιώσει.