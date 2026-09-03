Μενού

Ο Τραμπ στέλνει στην Ευρώπη τον λογαριασμό για τα αμερικανικά όπλα που στάλθηκαν στην Ουκρανία

Νέα δήλωση-βόμβα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επεσήμανε πως θα ζητήσει από την Ευρώπη να πληρώσει για την αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία.

Reader symbol
Newsroom
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | AP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έριξε άλλη μία «βόμβα», δηλώνοντας πως θα ζητήσει από τα ευρωπαϊκά έθνη να αποπληρώσουν στη χώρα του όσα δαπανήθηκαν για στρατιωτική βοήθεια και πυρομαχικά στην Ουκρανία. 

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Τραμπ επεσήμανε πως «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, χωρίς χρέωση. Η Ευρώπη πρέπει να τα ξεπληρώσει. Θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα, ακόμα και αργά». 

Συμπλήρωσε το κείμενό του, εξαπολύοντας πυρά κατά του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ενέκρινε τη βοήθεια προς την Ουκρανία. 

Πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ανέπτυξαν την πρωτοβουλία «Λίστα Προτεραιοτήτων για την Ουκρανία», βάσει της οποίας οι ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν για να προμηθεύουν το Κίεβο με αμερικανικά όπλα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ