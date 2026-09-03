Ο Τραμπ στέλνει στην Ευρώπη τον λογαριασμό για τα αμερικανικά όπλα που στάλθηκαν στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έριξε άλλη μία «βόμβα», δηλώνοντας πως θα ζητήσει από τα ευρωπαϊκά έθνη να αποπληρώσουν στη χώρα του όσα δαπανήθηκαν για στρατιωτική βοήθεια και πυρομαχικά στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Τραμπ επεσήμανε πως «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, χωρίς χρέωση. Η Ευρώπη πρέπει να τα ξεπληρώσει. Θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα, ακόμα και αργά».

Συμπλήρωσε το κείμενό του, εξαπολύοντας πυρά κατά του Δημοκρατικού προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ενέκρινε τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Πέρυσι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ανέπτυξαν την πρωτοβουλία «Λίστα Προτεραιοτήτων για την Ουκρανία», βάσει της οποίας οι ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν για να προμηθεύουν το Κίεβο με αμερικανικά όπλα.