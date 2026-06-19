Ο Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία με την Χεζμπολάχ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με το Ισραήλ και είπε στους Ισραηλινούς να συμφωνήσουν σε εκεχειρία με την Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Μιλώντας στο NBC News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είπε στους Ισραηλινούς: «Πρέπει απλώς να ηρεμείτε μερικές φορές και να χρησιμοποιείτε το μυαλό σας».

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Τραμπ μίλησε απευθείας στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ή όχι.

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Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 4 μ.μ. τοπική ώρα σήμερα (19/06), σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία εκεχειρίας», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, ενώ σημαντικό ρόλο φέρεται να διαδραμάτισε και το Ιράν.