Οι μεγιστάνες της τεχνολογίας ετοιμάζουν καταφύγια για την «Ημέρα της Κρίσης»: Πρέπει να ανησυχούμε;

Λέγεται ότι ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ξεκίνησε τις εργασίες για το Koolau Ranch, το εκτεταμένο συγκρότημά του 1.400 στρεμμάτων στο νησί Καουάι της Χαβάης, ήδη από το 2014.

Έχει προγραμματιστεί να περιλαμβάνει ένα καταφύγιο, με δικά του αποθέματα ενέργειας και τροφίμων, αν και οι ξυλουργοί και οι ηλεκτρολόγοι που εργάζονται στο χώρο απαγορεύτηκε να μιλήσουν γι' αυτό βάσει συμφωνιών εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wired.

Ένας τοίχος ύψους δύο μέτρων εμπόδιζε το έργο από τη θέα ενός κοντινού δρόμου. Όταν ρωτήθηκε πέρυσι αν σκόπευε να δημιουργήσει ένα καταφύγιο για την «Ημέρα της Κρίσης», ο ιδρυτής του Facebook απάντησε κατηγορηματικά «όχι».

Το οχυρό του Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Ο υπόγειος χώρος, που εκτείνεται σε περίπου 5.000 τετραγωνικά πόδια, είναι, όπως εξήγησε, «σαν ένα μικρό καταφύγιο, είναι σαν υπόγειο».

Αυτό δεν έχει σταματήσει τις εικασίες - όπως και την απόφασή του να αγοράσει 11 ακίνητα στη γειτονιά Crescent Park του Πάλο Άλτο στην Καλιφόρνια, προσθέτοντας προφανώς έναν υπόγειο χώρο 7.000 τετραγωνικών ποδιών από κάτω.

Αν και οι άδειες οικοδομής του αναφέρονται σε υπόγεια, σύμφωνα με τους New York Times, ορισμένοι από τους γείτονές του το αποκαλούν καταφύγιο. Ή ίσως η σπηλιά ενός «εκκεντρικού Batman».

Έπειτα, υπάρχουν οι εικασίες γύρω από άλλους ηγέτες της τεχνολογίας, μερικοί από τους οποίους φαίνεται να ήταν απασχολημένοι με την αγορά εκτάσεων γης με υπόγειους χώρους, κατάλληλων για μετατροπή σε πολυτελή καταφύγια πολλών εκατομμυρίων.

Οι Κροίσοι που ετοιμάζονται για το «τέλος»

Ο Ριντ Χόφμαν, συνιδρυτής του LinkedIn, μίλησε για την «ασφάλεια αποκάλυψης». Αυτό αντιστοιχεί σε κάτι που έχουν περίπου οι μισοί από τους υπερπλούσιους, όπως έχει ισχυριστεί προηγουμένως, με τη Νέα Ζηλανδία να αποτελεί δημοφιλή προορισμό για σπίτια.

Μήπως, λοιπόν, πραγματικά προετοιμάζονται για πόλεμο, για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή για κάποιο άλλο καταστροφικό γεγονός που οι υπόλοιποι από εμάς δεν γνωρίζουμε ακόμη;

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει απλώς προσθέσει σε αυτόν τον κατάλογο πιθανών υπαρξιακών απειλών. Πολλοί ανησυχούν βαθιά για την τεράστια ταχύτητα της προόδου.

Ο Ilya Sutskever, επικεφαλής επιστήμονας και συνιδρυτής της Open AI, αναφέρεται ότι είναι ένας από αυτούς.

Μέχρι τα μέσα του 2023, η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο είχε κυκλοφορήσει το ChatGPT - το chatbot που χρησιμοποιείται πλέον από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο..

Μέχρι εκείνο το καλοκαίρι, ο κ. Sutskever πίστευε ολοένα και περισσότερο ότι οι μπρογραμματιστές και μηχανικοί υπολογιστών βρίσκονταν στα πρόθυρα της ανάπτυξης τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI) - το σημείο στο οποίο οι μηχανές θα μπορούν να προσομοιώνουν την ανθρώπινη νόηση.

Τα υπέρ και τα κατά της «υπερ-ευφυούς» AI

Σε μια συνάντηση, ο κ. Sutskever πρότεινε στους συναδέλφους τους να σκάψουν ένα υπόγειο καταφύγιο για τους κορυφαίους επιστήμονες της εταιρείας προτού κυκλοφορήσει στον κόσμο μια τόσο ισχυρή τεχνολογία.

Οι ηγέτες της τεχνολογίας ισχυρίζονται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AGI) είναι επικείμενη. Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι θα έρθει «νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι».

Ο Σερ Ντέμις Χασάμπης, συνιδρυτής της DeepMind, έχει προβλέψει τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, ενώ ο ιδρυτής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, έγραψε πέρυσι ότι ο προτιμώμενος όρος του - «ισχυρή Τεχνητή Νοημοσύνη» - θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ήδη από το 2026.

Ο Έλον Μασκ από την άλλη έχει ισχυριστεί μάλιστα ότι η υπερ-ευφυής τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια εποχή «καθολικού υψηλού εισοδήματος».

Πρόσφατα υποστήριξε την ιδέα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα γίνει τόσο φθηνή και διαδεδομένη που σχεδόν όλοι θα θέλουν «τα δικά τους προσωπικά R2-D2 και C-3PO» (αναφερόμενος στα γνωστά ρομποτάκια από το Star Wars).

«Όλοι θα έχουν την καλύτερη ιατρική περίθαλψη, φαγητό, μεταφορά κατ' οίκον και όλα τα άλλα. Βιώσιμη αφθονία», δήλωσε με ενθουσιασμό.

Πηγή: BBC