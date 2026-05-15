Παίζει με τη φωτιά ο Μερτς: «Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να πάνε στις ΗΠΑ» - Τι απαντά το «στρατόπεδο» Τραμπ

Έντονη αντιπαλότητα έχει τον τελευταίο καιρό, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Γερμανός καγγελάριος μάλιστα σήμερα πήγε την κόντρα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας συνέδριο ότι «δεν θα συμβούλευε τα παιδιά του να πάνε στις ΗΠΑ».

Συγκεκριμένα, είπε ότι δεν βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως γη ευκαιριών. «Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή ο θαυμασμός μου δεν αυξάνεται», είπε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο βήμα, επικαλούμενος το ταχέως μεταβαλλόμενο «κοινωνικό κλίμα» στη βαθιά πολωμένη χώρα.

«Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου σήμερα να πάνε στις ΗΠΑ, να σπουδάσουν εκεί ή να εργαστούν εκεί, απλώς και μόνο επειδή ξαφνικά έχει δημιουργηθεί εκεί ένα συγκεκριμένο κοινωνικό κλίμα».

Και συνέχισε: «Σήμερα, ακόμη και οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι στην Αμερική δυσκολεύονται πολύ να βρουν δουλειά».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν λίγες χώρες στον κόσμο που προσφέρουν τόσο μεγάλες ευκαιρίες, ειδικά για τους νέους, όσο η Γερμανία», συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φρίντριχ Μερτς έχει τρία μεγάλα παιδιά που εργάζονται.

Οι αντιδράσεις από το «στρατόπεδο Τραμπ»

Τα σχόλια για τις ΗΠΑ προκάλεσαν αμέσως έντονη αντίδραση από το στρατόπεδο του Τραμπ. Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ένας μακροχρόνιος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος διετέλεσε πρέσβης στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, δημοσίευσε στο X: «Ο Φρίντριχ Μερτς έχει γίνει ο Ευρωπαίος Πρόεδρος της Εταιρείας TDS», αναφερόμενος στο λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής του Τραμπ.

Είπε ότι όταν ο Μερζ έβαλε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πιο πρόσφατα τον Μάρτιο, ήταν «εντελώς ήπιος και φιλοφρονητικός» και είπε ότι τα σχόλια της Παρασκευής έρχονταν σε αντίθεση με αυτή την συμφιλιωτική προσέγγιση. «Οι Γερμανοί έχουν έναν ηγέτη που δεν έχει στρατηγική - και ελέγχεται πλήρως από τα γερμανικά αφυπνισμένα μέσα ενημέρωσης», είπε ο Γκρένελ.