Πανικός στην ανατολική Ουκρανία από το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία

Πανικός επικρατεί στην ανατολική Ουκρανία, με φόντο τις συζητήσεις στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας την Παρασκευή για «ανταλλαγή» εδαφών με τη Ρωσία.

Πολλοί κάτοικοι αντιμετωπίζουν με ανησυχία τις εξελίξεις. «Νιώθω σαν να απομακρύνομαι από αυτή την πραγματικότητα», είπε ο τοπικός δημοσιογράφος Μιχαήλ, ανάμεσα σε βουτιές στο νερό της μικρής αλμυρής λίμνης του Σλοβιάνσκ.

Από την άμμο της λίμνης δεσπόζει ένα μεγάλο τσιμεντένιο καταφύγιο. Οι βομβαρδισμοί είναι συχνοί και ο Μιχαήλ αποκαλεί την περιοχή χαριτολογώντας «το Σολτ Λέικ Σίτι του Σλοβιάνσκ».

Ωστόσο, η πρόταση του Κρεμλίνου στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, για εκεχειρία στα τμήματα του Ντονμπάς που η Ρωσία δεν έχει κατακτήσει ακόμη, σημαίνει ότι αυτή η πόλη, και οι γειτονικές της, θα μπορούσαν ξαφνικά να γίνουν έδαφος της Μόσχας.

Ακόμη και σε αυτή την ήσυχη παραλία, αυτό έχει προκαλέσει αυτό που ο Μιχαήλ αποκαλεί «πανικό». «Πολλοί από τους φίλους μου θέλουν να μείνουν εδώ, αλλά όλοι θα πρέπει να φύγουμε», είπε. «Αλλά ειλικρινά δεν νομίζω ότι θα συμβεί».

Υπάρχει μια αίσθηση ανυπακοής και αναγνώριση ότι η διπλωματία υψηλού κινδύνου στην οποία έχει εμπλακεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, μπορεί να αποτύχει στην εκτέλεσή της.

«Το λάθος του Τραμπ ήταν ότι τον έβγαλε από το τέλμα – τον έβγαλε και του είπε: "Βλαντιμίρ, θέλω να σου μιλήσω. Απλά σε συμπαθώ"», είπε ο Μιχαήλ. «Δεν τον ένοιαζε ότι κάθε μέρα πεθαίνουν Ουκρανοί».

Για τη Λουντμίλα, που μετακινείται στο νερό με ένα αναπηρικό καροτσάκι που κινείται με τα χέρια, η αλμυρή λίμνη είναι μια σύντομη στιγμή ανάτασης που της προσφέρει ανακούφιση από τα τραύματά της, τα οποία προκλήθηκαν όταν πάτησε σε νάρκη πριν από δύο χρόνια. Είναι ένας καθημερινός πόνος που την κάνει να μην εντυπωσιάζεται από τη διπλωματία.

«Εκεί, λένε ψέματα», είπε, κουνώντας το χέρι της με περιφρόνηση. «Για αυτούς είναι όλα ένα θέαμα. Αποφασίζουν το ένα, λένε το άλλο και κάνουν το τρίτο. Έτσι ήταν πάντα η πολιτική».

Σε όλη την περιοχή του Ντόνετσκ, η είδηση για την αναδυόμενη συμφωνία του Γουίτκοφ με το Κρεμλίνο, ασαφής ως προς τις λεπτομέρειες και αμέσως απορριφθείσα από το Κίεβο, έχει βυθίσει ακόμη περισσότερο τις ζωές που έχουν ήδη καταστραφεί από τον πόλεμο.

Η πόλη Σλοβιάνσκ καταλήφθηκε για πρώτη φορά από τους αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Μόσχα το 2014, πριν οι ουκρανικές δυνάμεις ανακτήσουν τον έλεγχο.

Νέα ορύγματα έχουν σκαφτεί βιαστικά στα δυτικά της πόλης, για να προετοιμαστούν για την πιθανότητα η συνεχιζόμενη επίθεση της Ρωσίας. Αλλά λίγοι φαντάζονταν ότι ο βασικός σύμμαχός τους, οι ΗΠΑ, θα μπορούσαν να διανοηθούν την ιδέα να παραχωρήσουν την πατρίδα τους.

Στο μαιευτήριο της πόλης, το μόνο λειτουργικό ίδρυμα του είδους του σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων, η Ταΐσια χαϊδεύει την Ασόλ, την κόρη της που γεννήθηκε την Κυριακή σε έναν κόσμο όπου ξαφνικά οι κίνδυνοι του να ζεις στο Σλοβιάνσκ έχουν πολλαπλασιαστεί.

«Είδα τις ειδήσεις», είπε. «Αυτό θα ήταν πολύ κακό. Αλλά δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτό. Δεν θα είναι δική μας απόφαση. Οι άνθρωποι απλά θα παραδώσουν τα σπίτια τους».

«Ο πόλεμος τους έπιασε εκεί»

Οι γεννήσεις και οι θάνατοι συνεχίζονται, με τον θάνατο της Σοφίας Λαμέχοβα να είναι ιδιαίτερα οδυνηρός. Οι γονείς της, Ναταλία και Σβιατοσλάβ, είχαν χαρεί όταν εκείνη και ο σύζυγός της, Μικίτα, αποφάσισαν να ζήσουν με τον νεογέννητο γιο τους Λεβ στο Κίεβο.

Όπως είπε ο Σβιατοσλάβ: «Θέλαμε να είναι πιο μακριά από την πρώτη γραμμή. Εδώ στο Σλοβιάνσκ, κάθε μέρα γίνονται επιθέσεις με drones και βομβαρδισμοί».

Όμως, η τριμελής οικογένεια βρέθηκε στα ερείπια της αεροπορικής επιδρομής της 31ης Ιουλίου σε μια πολυκατοικία στο Κίεβο, όπου σκοτώθηκαν όλοι μαζί από την κατάρρευση του κτιρίου.

Η Σοφία ήταν τριών μηνών έγκυος και σε λίγες μέρες θα πήγαινε στο Σλοβιάνσκ για να ανακοινώσει τα καλά νέα στους φίλους της.

«Έφυγαν από τον πόλεμο και εκεί ήταν ήσυχα, αλλά ο πόλεμος τους πρόλαβε εκεί», είπε η Ναταλία. Ο Σβιατοσλάβ πρόσθεσε: «Είναι αδύνατο να το αποδεχτείς ως άνθρωπος. Είναι αδύνατο να αποδεχτείς την απώλεια των παιδιών σου».

Είχαν μιλήσει το βράδυ πριν πεθάνει η Σοφία. «Είπε ότι ήθελε πολύ να έρθει στο Σλοβιάνσκ», είπε η Ναταλία. «Για να πει σε όλους τα νέα, να μοιραστεί τη χαρά. Αλλά δεν επέστρεψαν. Επέστρεψαν μαζί, με διαφορετικό τρόπο».

Η μητέρα της Σοφίας αναφέρεται μακάβρια στην ταφή της οικογένειας στα περίχωρα της πόλης. Ένα ουκρανικό αεροσκάφος βρυχάται πάνω από τα κεφάλια τους, ενώ εκείνη και ο σύζυγός της περιποιούνται τα σκονισμένα λουλούδια στους τάφους τους.

Το ζευγάρι δεν μπορεί να φύγει από το Σλοβιάνσκ – το σπίτι τους, αλλά και το μέρος όπου παρέχουν τροφή και νερό σε πολλούς από τους ντόπιους, συχνά ηλικιωμένους που ζουν μόνοι και επιβιώνουν με ελεημοσύνη.

Ο πλησιέστερος σιδηροδρομικός σταθμός είναι το Κραματόρσκ, η de facto πρωτεύουσα του ουκρανικού Ντόνετσκ, μια πολυσύχναστη πόλη, όπου η ζωή των πολιτών συνεχίζεται ανάμεσα στους στρατιωτικούς που είναι σταθμευμένοι εκεί.

Μια τεράστια αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε ένα κεντρικό κτίριο – διαλύοντας τα τέσσερα πατώματά του και το υπόγειό του. Οι επιθέσεις με ρωσικά drones είναι συχνές. Αλλά η πόλη είναι γεμάτη με την επείγουσα ανάγκη της επιβίωσης στον πόλεμο, και τον ίδιο τον πόλεμο.

Το τρένο από το Κίεβο φτάνει τη Δευτέρα με τις σειρήνες αεροπορικών επιδρομών να ηχούν. Δεκάδες άνθρωποι κάθονται στην αποβάθρα για να υποδεχτούν και να αντικαταστήσουν όσους φτάνουν από την πρωτεύουσα.

Κλαίει η Τετιάνα, της οποίας ο σύζυγος Σερχίι πολεμά από τη δεύτερη μέρα της πλήρους εισβολής της Ρωσίας και έχει πάρει δύο ημέρες άδεια από τη μονάδα τανκς του έξω από το Kostiantynivka για να γιορτάσει τα γενέθλιά του.

Καθώς η Τετιάνα κλαίει, ο στρατιώτης την επιπλήττει απαλά για την αναστάτωση που προκαλεί. «Θα ήταν καλύτερα αν δεν είχε έρθει», της λέει. «Ηρέμησε».

Η Τετιάνα δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις ευρύτερες διπλωματικές μηχανορραφίες του Τραμπ. «Ξέρεις ποιο είναι το όνειρό μου; Απλώς να γυρίσει ο άντρας μου στο σπίτι. Δεν με νοιάζουν αυτά τα εδάφη. Θέλω μόνο να είναι ζωντανός και να γυρίσει στο σπίτι».

Τι ζητάει ο Πούτιν

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλούνται οι Financial Times, ούτε η ισορροπία στο πεδίο της μάχης ούτε οι δημοσιονομικές πιέσεις αναγκάζουν τον Ρώσο πρόεδρο να περιορίσει τις εδαφικές του φιλοδοξίες ή να εξετάσει δυσμενείς όρους ειρήνης.

Η προσοχή του είναι στραμμένη στο να διατηρήσει ανοιχτή την επικοινωνία με τον Τραμπ, ώστε η δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου προς τη Μόσχα να μην αρχίσει να έχει κόστος.

«Ο Πούτιν δεν έχει κανένα κίνητρο να τερματίσει τον πόλεμο αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Αλεξάνδρα Προκοπένκο, συνεργάτιδα του Κέντρου Carnegie για την Ρωσία και την Ευρασία. «Αυτό που έχει σημασία γι’ αυτόν είναι να κρατήσει την προσοχή του Τραμπ».

Για Ουκρανούς αξιωματούχους, οι συνομιλίες αποτελούν προσπάθεια του Πούτιν να επιτύχει τουλάχιστον τρεις στόχους. Η Αλιόνα Γκέμαντσουκ, η νεοδιορισθείσα επικεφαλής της ουκρανικής αποστολής στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι αυτοί είναι:

η έξοδος από την απομόνωση

η αποφυγή νέων κυρώσεων

η αξιοποίηση της αποφασιστικότητας του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο προκειμένου να λύσει με διπλωματικά μέσα τα ζητήματα που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με στρατιωτικά.

Η διπλωματική κινητικότητα εξελίσσεται ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις, δέχονται αυξανόμενη πίεση στην ανατολή, με τον ρωσικό στρατό να προσπαθεί πλέον να περικυκλώσει αρκετές πόλεις, που αποτελούσαν στρατηγικά προπύργια.

Έως τώρα, οι πλήρεις λεπτομέρειες των συζητήσεων Πούτιν και Γουίτκοφ δεν έχουν αποκαλυφθεί, αλλά βασικά στοιχεία προέκυψαν από αμερικανικές επικοινωνίες με Ευρωπαίους και Ουκρανούς ομολόγους και δημόσιες δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ανταλλαγής ουκρανικών εδαφών.

«Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών, προς όφελος και των δύο», είπε ο Τραμπ. Αμέσως μετά τη συνάντηση, η Μόσχα χαρακτήρισε τις προτάσεις του Γουίτκοφ αποδεκτές, αλλά δεν σχολίασε τις δηλώσεις του Τραμπ για ανταλλαγή γης.

«Ο κύριος στόχος είναι να εξαλειφθούν οι ρίζες αυτής της κρίσης», πρόσθεσε ο Πούτιν, αναφερόμενος στην σχεδόν 90λεπτη ομιλία του τον περασμένο Ιούνιο, στην οποία ανέπτυξε τις απαιτήσεις του, παρεμβάλλοντας ιστορικά ανέκδοτα.

Αυτές περιλαμβάνουν την επίσημη παραίτηση της Ουκρανίας από την ένταξη στο ΝΑΤΟ και το καθεστώς της ως μη πυρηνική χώρα, την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση — μια ασαφής απαίτηση που ουσιαστικά ισοδυναμεί με την απομάκρυνση του Ζελένσκι

Είπε επίσης ότι η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις της από τέσσερις ουκρανικές περιοχές, που η Ρωσία κατέχει μόνο εν μέρει, αλλά έχει αποφασίσει να ενσωματώσει επίσημα στην επικράτειά της.

Ο Πούτιν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η Ουκρανία να διατηρήσει την κυριαρχία στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια εφόσον παρέχει στη Ρωσία πρόσβαση στην Κριμαία μέσω αυτών. «Το Κίεβο πρέπει να εγγυηθεί ένα servitut [νομικός όρος για δικαίωμα χρήσης γης]», πρόσθεσε.

