Πατέρας και γιος οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ με 16 νεκρούς: Βρέθηκαν έξι όπλα

Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 40 άλλοι τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση που συνέβη σήμερα (14/12) κατά της εκδήλωσης της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε σε νεότερο απολογισμό η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Ουαλίας.

Το βράδυ της Κυριακής η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης είναι ένας 50χρονος πατέρας και ο 24 ετών γιος του, με τις αρχές να δηλώνουν ότι δεν αναζητούν τρίτο δράστη.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 παραμένουν στο νοσοκομείο μετά τους χθεσινούς πυροβολισμούς στο Μπόνταϊ», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο X, πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας, τοπική ώρα.

Ο πατέρας σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά ενώ ο γιος παραμένει στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

Οι έρευνες έδειξαν ότι έξι πυροβόλα όπλα είχαν άδεια οπλοφορίας για τον 50χρονο και έξι βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος. Κατείχε άδεια οπλοφορίας για περίπου μια δεκαετία.

Αξιωματικός της αστυνομίας αρνήθηκε να σχολιάσει ερωτήσεις σχετικά με την ιδεολογία ή το κίνητρο.

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα...σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία».

«Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό... δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας.

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό, αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανένας μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνοντας σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για τα μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

Ένας περαστικός που όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός ενόπλου άνδρα κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης επαινείται ως ήρωας, η θαρραλέα πράξη του οποίου έσωσε ζωές.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα, τον οποίο τοπικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, σε ένα πάρκινγκ, φορώντας λευκή μπλούζα να επιτίθεται σε έναν ένοπλο με σκούρα μπλούζα που κρατά ένα τουφέκι πυροβολώντας εναντίον άοπλων πολιτών.

Ο αλ Αχμεντ ορμά και πιάνει τον ένοπλο από πίσω, αποσπώντας με τα χέρια του του το τουφέκι πριν στρέψει το όπλο πίσω στον φερόμενο δράστη της επίθεσης. Ο τελευταίος, όπως φαίνεται στο βίντεο, υποχωρεί προς μια γέφυρα όπου βρίσκεται ένας άλλος δράστης, ενώ ο περαστικός αφήνει το όπλο στο έδαφος.

Ο Κρις Μινς, πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται το Σίδνεϊ, αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ».

«Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Ένας ύποπτος της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκε και ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην παραλία όπου διεξαγόταν εκδήλωση για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα και η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά αν εμπλέκεται και τρίτος ένοπλος.

Το μέσο ενημέρωσης Seven News τόνισε ότι ο αλ Αχμεντ νοσηλεύεται μετά από δύο τραύματα που έφερε από πυροβολισμούς.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επαίνεσε τις ενέργειες των Αυστραλών που «έτρεξαν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν άλλους». «Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έδωσε ζωές», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Πολλοί άλλοι εξέφρασαν τον θαυμασμό τους προς τον αλ Αχμεντ με αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι τρέχουν μακριά από τον κίνδυνο, αλλά αυτός ο άνδρας, παρών στη σφαγή στην παραλία Μπόνταϊ, που μόλις συνέβη , δεν ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους», είπε ένας χρήστης με ανάρτηση στο X.

«Αυτός ο Αυστραλός έσωσε αμέτρητες ζωές αφαιρώντας το όπλο από έναν από τους τρομοκράτες στην παραλία Μπόνταϊ. ΗΡΩΑΣ», έγραψε ένας άλλος.

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την πρώτη νύχτα της Χάνουκα στην παραλία αυτή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε αυτό που Αυστραλοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως στοχευμένη αντισημιτική επίθεση.