Πώς αποτιμά το Πεκίνο την συνάντηση Σι - Τραμπ: Οι συμφωνίες για το εμπόριο και η στάση για Ιράν, Ουκρανία

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας κοινής γνώμης παραμένει ο αντίκτυπος της ιστορικής συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, τα όσα συζητήθηκαν, τα «αγκάθια» αλλά και όσα συμφωνήθηκαν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ αυτό το φθινόπωρο κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Κίνα χαρακτήρισε τη σύνοδο κορυφής ως «ιστορική» και ουσιαστική, αναφέρει το CNN.

«Ήταν μια σημαντική συνάντηση στην οποία οι δύο αρχηγοί κρατών είχαν εις βάθος επικοινωνία και πέτυχαν ουσιαστικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ιδιαίτερα επαίνεσε την πρόοδο σε εμπορικά και οικονομικά ζητήματα. Σχετικά με το εμπόριο, ο Γουάνγκ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε «συνολικά ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της εφαρμογής όλων των υφιστάμενων συμφωνιών που επιτεύχθηκαν σε προηγούμενες διαβουλεύσεις και αποφάσισαν να συστήσουν ένα συμβούλιο για το εμπόριο και ένα άλλο για τις επενδύσεις».

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να εξετάσουν τις ανησυχίες της κάθε πλευράς στο θέμα της πρόσβασης στις αγορές αγροτικών προϊόντων και να προωθήσουν την αύξηση του εμπορίου και προς τις δυο κατευθύνσεις, στο πλαίσιο αμοιβαίων μειώσεων των τελωνειακών δασμών» διευκρίνισε ο Γουάνγκ Γι.

Πεκίνο για Ιράν και Ουκρανία

Σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κινέζος ΥΠΕΞ τόνισε «Η Κίνα ενθαρρύνει τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν να συνεχίσουν να επιλύουν τις διαφορές και τις διαφωνίες τους, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού ζητήματος, μέσω διαπραγματεύσεων, και υποστηρίζει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό με βάση τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός».

Αναφορικά με την Ουκρανία: Η κινεζική κυβέρνηση -η οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Ρωσία- δήλωσε ότι ελπίζει ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί το συντομότερο δυνατό.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνεχίσουν να διατηρούν επικοινωνία και να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο στην προώθηση μιας πολιτικής διευθέτησης της κρίσης», δήλωσε ο Γουάνγκ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει επίσκεψη στην Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόταν από σημαντική αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματικών ηγετών, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η αμερικανική πλευρά επιθυμούσε να φύγει από το Πεκίνο έχοντας εξασφαλίσει έναν αριθμό συμφωνιών, για παράδειγμα στον τομέα της γεωργίας ή κινεζικές υποσχέσεις για επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Καμιά τέτοια συμφωνία δεν ανακοινώθηκε ούτε αναφέρθηκε λεπτομερώς σήμερα λίγες ώρες μετά την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου.