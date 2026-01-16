Η εκκωφαντική σιωπή που επέδειξε η Ευρώπη μετά την αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο καθώς, πλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει στο στόχαστρό του ένα νατοϊκό έδαφος, τη Γροιλανδία, και υπόσχεται να γίνει έδαφος των ΗΠΑ, «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Το αρχιπέλαγος της Αρκτικής αποτελεί τον διακαή πόθο του Τραμπ από την προηγούμενη κιόλας θητεία του, όταν και πρότεινε να το αγοράσει. Τότε, όπως και τώρα, βρέθηκε απέναντι σε απόλυτη άρνηση από τη Δανία, στην οποία υπάγεται η νήσος, και το Νουούκ. Η μεγάλη διαφορά όμως είναι πως πλέον έχει ξεχάσει τα προσχήματα και παραδέχεται πως το μόνο που τον καθοδηγεί είναι «η δική μου ηθική, το δικό μου μυαλό». Όχι το διεθνές δίκαιο.

Η απειλή να καταλάβει τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους νατοϊκούς συμμάχους του που προσπαθούν να βρουν τρόπους για να τον σταματήσουν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας για το ζήτημα του Ιράν, σημείωσαν κάτι πολύ ουσιαστικό για τον Τραμπ: «εννοεί αυτά που λέει». Και αυτό φάνηκε και στην περίπτωση του Καράκας.

Η Ευρώπη εξαρτάται σημαντικά στις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας, αλλά είναι μπροστά σε ένα οδυνηρό δίλημμα: να τον αντιμετωπίσει ή να τον κατευνάσει, ακόμα και αν τα σχέδιά του μοιάζουν πολύ με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που τόσο έχει κατακριθεί.

Έξι ευρωπαϊκές δυνάμεις: Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο, εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν, επαναδιατυπώνοντας τη στήριξή τους στην εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και προειδοποιώντας τον Τραμπ να μείνει μακριά από τη Γροιλανδία.

Αλλά, μέχρι πού είναι έτοιμοι να φτάσουν οι Ευρωπαίοι για να προστατεύσουν αυτή την κυριαρχία;

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει, σε κάθε ευκαιρία, πως θέλει το νησί για λόγους ασφαλείας, κάτι που, όμως, αναλυτές διαψεύδουν ως αναληθές.

Οι ανησυχίες των ΗΠΑ για την ασφάλεια θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν χωρίς την προσάρτηση της Γροιλανδίας, σύμφωνα με τους ίδιους.

Θα μπορούσε απλώς να ζητήσει από τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ να ενισχύσουν τα σύνορα - κάτι που θα γίνει ούτως η άλλως πλέον, αλλά λόγω της απειλής του ίδιου και όχι κάποιου άλλου παράγοντα.

Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και θα μπορούσαν να την ενισχύσουν - βάσει των υφιστάμενων συμφωνιών.

Τα στρατηγικά «χαρτιά» της Ευρώπης

Υπάρχουν, όμως, στρατηγικά «χαρτιά» που η Ευρώπη θα μπορούσε να παίξει, πριν ο Τραμπ προχωρήσει σε εισβολή.

Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, πρώην αντιπρόεδρος της Γερμανίας, υποστήριξε τη Δευτέρα στην εφημερίδα Guardian ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιβάλει τη δική της πολιτική ισχύος και να προσφέρει στη Γροιλανδία την επιστροφή στην ΕΕ, μαζί με ένα τεράστιο επενδυτικό πακέτο, για να αποκρούσει τις απειλές των ΗΠΑ.

Η Γροιλανδία αποχώρησε από τις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες το 1985, για να ανακτήσει τον έλεγχο των αλιευτικών της πόρων. Ωστόσο, αν η ΕΕ διέθετε πόρους, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή.

Ο Φάμπιαν Ζούλεγκ, διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε, αν παρέμενε ενωμένη, να δείξει στον Τραμπ ότι η πολιτική του «ο ένας τρώει τον άλλο» έχει κόστος.

Σημείωσε πως δεν είναι επαρκείς «συμβολικές κινήσεις» αλλά χρειάζονται «μέτρα που θα έχουν αντίκτυπο στις ΗΠΑ και θα πλήξουν τον Τραμπ και τις πολιτικές του επιλογές εκεί όπου έχει μεγαλύτερη σημασία: στην πολιτική του βάση. Το εμπόριο, η πρόσβαση στην αγορά, οι βιομηχανικές συνεργασίες...».

Για τον αρθρογράφο Αλεξάντερ Χουρστ, η καλύτερη πορεία δράσης της Ευρώπης είναι να επιβάλει «ρήξη» με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης να εγκαταλείψουν τις ευρωπαϊκές στρατιωτικές βάσεις τους. Πρέπει να ληθούν υπόψιν όλες οι επιλογές, πλην του πολέμου, είπε ο ίδιος και παρατήρησε πως η κατάληψη της Γροιλανδίας θα είναι μόνο ένα παράδειγμα «φασισμού και θα ακολουθήσουν κι άλλα».

