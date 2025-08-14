Πούτιν για συνάντηση με Τραμπ: «Πιθανή μία συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα (14/8) ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καταβάλλει «ειλικρινείς και ενεργητικές προσπάθειες» για την επίλυση της σύγκρουσης του Κρεμλίνου με την Ουκρανία.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο με ανώτατους στρατιωτικούς και πολιτικούς αξιωματούχους, ο Πούτιν ενημέρωσε για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, καθώς και για τις διμερείς συνομιλίες με το Κίεβο.

Όπως ανέφερε, στόχος των συζητήσεων είναι η δημιουργία «μακροπρόθεσμων συνθηκών ειρήνης» όχι μόνο μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουν, καταβάλλει κατά τη γνώμη μου, αρκετά ενεργητικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσει τις μάχες, να τερματίσει την κρίση και να επιτύχει συμφωνίες που ενδιαφέρουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Πούτιν.

Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επικείμενης συνάντησης κορυφής του Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, την Παρασκευή, στις 10:30 το βράδυ ώρα Ελλάδος.

Η ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να περιλαμβάνει την ουκρανική κρίση, την πυρηνική ασφάλεια και ζητήματα διμερούς συνεργασίας.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τα μεγαλύτερα πυρηνικά οπλοστάσια στον κόσμο, ενώ η συνθήκη New START – ο τελευταίος πυλώνας ελέγχου των πυρηνικών μεταξύ των δύο χωρών - λήγει στις 5/2/2026.

Η ανανέωσή της ή η αντικατάστασή της θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της στρατηγικής ισορροπίας.

Η στάση του Πούτιν υποδηλώνει ότι παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας και προοπτικές για αποκλιμάκωση, εφόσον υπάρξει αμοιβαία βούληση και ρεαλιστική προσέγγιση από όλες τις πλευρές.

Πηγή: Reuters