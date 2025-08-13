Reuters: Αύξηση των πυρκαγιών στην Ευρώπη λόγω κλιματικής κρίσης - «Ψηνόμαστε ζωντανοί»

Μάχη με τις φλόγες δίνουν χιλιάδες πυροσβέστες σε πολλές νοτιοευρωπαϊκές χώρες στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, καθώς ένα ακόμα κύμα καύσωνα οδηγεί τις θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου, όπως επισημαίνει σε αφιέρωμά του το πρακτορείο Reuters.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου, σύμφωνα με τους επιστήμονες που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, με τις πυρκαγιές να αυξάνονται κάθε χρόνο και μερικές φορές να μετατρέπονται σε «πύρινους στρόβιλους».

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στη βόρεια Πορτογαλία, όπου περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 16 αεροσκάφη, επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές, στην περιοχή Vila Real, καίει εδώ και δέκα ημέρες.

«Ψηνόμαστε ζωντανοί, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος Alexandre Favaios, καθώς μαίνονταν τρεις μεγάλες πυρκαγιές. «Είναι δέκα ημέρες που ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε πανικό, χωρίς να ξέρει πότε η φωτιά θα χτυπήσει την πόρτα του», συμπλήρωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό RTP.

Κρίσιμη είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους 44 βαθμούς Κελσίου και οι ελάχιστες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους ανέμους αναμένεται να επιδεινώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως υπογραμμίζει το Reuters.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας έχει θέσει τις εθνικές υπηρεσίες σε ετοιμότητα, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των ενόπλων δυνάμεων ήδη υποστηρίζουν τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ της βορειοδυτικής Γαλικίας και της Μαδρίτης έχουν διακοπεί εξαιτίας των πυρκαγιών.

Στην μεγαλύτερη περιφέρεια της Ισπανίας, την Καστίλλη και Λεόν, περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη για να αντιμετωπίσουν 32 πυρκαγιές την Τρίτη και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Αλβανία, όπου, όπως αναφέρει το Reuters, τεράστιες εκτάσεις δασών και αγροτικών εκτάσεων έχουν καεί από πυρκαγιές την τελευταία εβδομάδα, ενώ 30 ξεχωριστές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους.

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τέσσερα ελικόπτερα του στρατού και 80 στρατιώτες βοηθούν τους πυροσβέστες. Επίσης, ανέφερε τον θάνατο ενός άνδρα που είναι ύποπτος ότι προκάλεσε πυρκαγιά στην αυλή του, η οποία στη συνέχεια εξαπλώθηκε.

Και στο γειτονικό Μαυροβούνιο, οι αρχές, με την υποστήριξη ελικοπτέρων από τη Σερβία και την Κροατία, κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά κοντά στην Ποντγκόριτσα την Τρίτη, με την πρωτεύουσα να καλύπτεται από καπνό.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι εκτεταμένες πυρκαγιές έχουν στοιχίσει ανθρώπινες ζωές. Στα περίχωρα της Μαδρίτης, ένας άνδρας που εργαζόταν σε στάβλο αλόγων έχασε τη ζωή του όταν η πυρκαγιά έφτασε σε σπίτια και αγροκτήματα.

Ένας ακόμα άνδρας πέθανε από πυρκαγιά στην Αλβανία, ενώ και στο Μαυροβούνιο ένας στρατιώτης τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να σβήσει πυρκαγιά.

Πηγή: Reuters