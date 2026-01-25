Ρόναλντ Λόντερ: Ο μεγιστάνας των καλλυντικών πίσω από την ακόρεστη όρεξη του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Μία μέρα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε έναν κορυφαίο βοηθό του για να συζητήσουν μια νέα ιδέα. «Ο Τραμπ με κάλεσε στο Οβάλ Γραφείο», δήλωσε στον Guardian ο Τζον Μπόλτον, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας το 2018.

«Είπε ότι ένας εξέχων επιχειρηματίας μόλις είχε προτείνει στις ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία». Ήταν μια εξαιρετική πρόταση. Και προήλθε από έναν παλιό φίλο του προέδρου, ο οποίος στη συνέχεια απέκτησε επιχειρηματικά συμφέροντα στην δανική επικράτεια.

Ο επιχειρηματίας, όπως έμαθε ο Μπόλτον, ήταν ο Ρόναλντ Λόντερ (Ronald Lauder). Κληρονόμος μιας περιουσίας στον χώρο του μακιγιάζ - της παγκόσμιας μάρκας καλλυντικών Estée Lauder - γνώριζε τον Τραμπ, έναν επίσης πλούσιο Νεοϋορκέζο, για περισσότερα από 60 χρόνια.

Πρώτη επαφή Λόντερ με Τραμπ: Η ιδέα πέφτει στο τραπέζι

Ο Μπόλτον είπε ότι συζήτησε την πρόταση για τη Γροιλανδία με τον Λόντερ. Μετά την παρέμβαση του δισεκατομμυριούχου, μια ομάδα του Λευκού Οίκου άρχισε να διερευνά τρόπους για να αυξήσει την επιρροή των ΗΠΑ στην τεράστια περιοχή της Αρκτικής που ελέγχεται από τη Δανία.

Η ανανεωμένη επιδίωξη της ιδέας του Λόντερ από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του είναι χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο πρόεδρος, είπε ο Μπόλτον. «Μερικές πληροφορίες που ακούει από φίλους, τις εκλαμβάνει ως αλήθεια και δεν μπορείς να αλλάξεις τη γνώμη του».

Η πρόταση φαίνεται να έχει κεντρίσει τις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες του Τραμπ: οκτώ χρόνια αργότερα, σκέφτεται όχι μόνο να αγοράσει τη Γροιλανδία , αλλά ίσως και να την καταλάβει με τη βία.

Τα συμφέροντα του Λόντερ στη Γροιλανδία

Όπως πολλοί από όσους βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο, οι πολιτικές προτάσεις του Λόντερ φαίνεται να τέμνονται με τα επιχειρηματικά του συμφέροντα.

Καθώς ο Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές του για κατάληψη της Γροιλανδίας, ο Λόντερ έχει αποκτήσει εμπορικές συμμετοχές εκεί. Είναι επίσης μέρος της κοινοπραξίας της οποίας η επιθυμία για πρόσβαση σε ουκρανικά ορυκτά φαίνεται να ώθησε τον Τραμπ να απαιτήσει μερίδιο των πόρων της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας.

Ο Λόντερ έχει δηλώσει ότι γνώρισε τον Τραμπ τη δεκαετία του 1960, όταν σπούδαζαν στην ίδια σχολή επιχειρήσεων. Αφού εργάστηκε για την οικογενειακή επιχείρηση καλλυντικών, ο Λόντερ υπηρέτησε υπό τον Ρόναλντ Ρίγκαν στο Πεντάγωνο, στη συνέχεια ως πρέσβης στην Αυστρία, προτού θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, η οποία δεν ήταν επιτυχής, το 1989.

Όταν ο Τραμπ κέρδισε την προεδρία το 2016, η Λόντερ δώρισε 100.000 δολάρια στην επιτροπή συγκέντρωσης χρημάτων του, Trump Victory. Όταν η λογική του Τραμπ αμφισβητήθηκε το 2018, η Λόντερ τον αποκάλεσε «άνθρωπο με απίστευτη διορατικότητα και νοημοσύνη».

Την ίδια χρονιά, ο Λόντερ δήλωσε ότι βοηθούσε τον Τραμπ σε «μερικές από τις πιο περίπλοκες διπλωματικές προκλήσεις που μπορεί κανείς να φανταστεί». Αυτό φαίνεται να περιελάμβανε και την προώθηση της ιδέας της επέκτασης στην Αρκτική.

Η εμμονή του Τραμπ με τη Γροιλανδία παρέμεινε, όπως και του Λόντερ. Τον περασμένο Φεβρουάριο, λίγο μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Λόντερ έσπευσε να τον υπερασπιστεί όταν ο πρόεδρος μίλησε δημόσια για στρατιωτική κατάληψη του μεγαλύτερου νησιού του κόσμου.

«Η ιδέα του Τραμπ για τη Γροιλανδία δεν ήταν ποτέ παράλογη - ήταν στρατηγική», έγραψε ο Λόντερ στην New York Post. Συνέχισε: «Κάτω από τον πάγο και τα βράχια της βρίσκεται ένας θησαυρός από στοιχεία σπανίων γαιών που είναι απαραίτητα για την τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα όπλα και τη σύγχρονη τεχνολογία.

Καθώς ο πάγος υποχωρεί, αναδύονται νέες θαλάσσιες διαδρομές, αναδιαμορφώνοντας το παγκόσμιο εμπόριο και την ασφάλεια».

Με τη Γροιλανδία να βρίσκεται «στο επίκεντρο του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων», υποστήριξε ο Λόντερ, οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν μια «στρατηγική συνεργασία».

Πρόσθεσε: «Έχω συνεργαστεί στενά με τους επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς ηγέτες της Γροιλανδίας εδώ και χρόνια για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων εκεί».

Από τότε που η Λόντερ έστρεψε την προσοχή του Τραμπ στη Γροιλανδία το 2018, όπως ανέφεραν για πρώτη φορά οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι Πίτερ Μπέικερ και Σούζαν Γκλάσερ στο βιβλίο τους The Divider, ο δισεκατομμυριούχος των καλλυντικών φαίνεται να έχει επενδύσει πολλά από τα δικά του χρήματα στην Αρκτική.

Τα δανικά επιχειρηματικά αρχεία δείχνουν ότι μια εταιρεία με διεύθυνση στη Νέα Υόρκη και ανώνυμους ιδιοκτήτες, πίσω από τους οποίους κρύβεται η Lauder, έχει αγοράσει εκτάσεις στη Γροιλανδία τους τελευταίους μήνες.