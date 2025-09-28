Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα τις απειλές που διατύπωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια, λέγοντας πως η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και η διαπραγματευτική θέση της επιδεινώνεται.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, αποτελούν πιθανούς στόχους, προσθέτοντας πως οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια».

«Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που ενεργούν τώρα ως οι κουβαλητές, ότι είναι ένας τόσο πολύ γενναίος στρατιώτης», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην κρατική τηλεόραση.

Διαβάστε ακόμα: Δώδεκα ώρες τρόμου στο Κίεβο με 600 drones: «Η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να σκοτώνει», λέει ο Ζελένσκι

«Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα».

Η Ρωσία ελέγχει 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του Κρεμλίνου της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Παβέλ Ζαρούμπιν, πώς το Κρεμλίνο θα αντιλαμβανόταν μία επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε καν αυτό».

Ζελένσκι: «Η Ρωσία θέλει να συνεχίσει να σκοτώνει»

Μια από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις των τελευταίων μηνών εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, με αεροπορικό βομβαρδισμό διάρκειας άνω των 12 ωρών. Η επίθεση περιλάμβανε σχεδόν 600 drones και δεκάδες πυραύλους, με στόχο επτά ουκρανικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όλοι οι θάνατοι σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, το Κίεβο. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένα 12χρονο κορίτσι. Οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 70.

Διαβάστε ακόμα: Πώς ο Πούτιν έφερε τον πόλεμο της Ουκρανίας στην Ευρώπη: Οι κίνδυνοι από τις υβριδικές επιθέσεις

Στο Καρδιολογικό Ινστιτούτο της πόλης, μια νοσοκόμα και ένας ασθενής σκοτώθηκαν από πλήγμα. Στοχοποιήθηκαν επίσης μη στρατιωτικές υποδομές, όπως ένας μεγάλος φούρνος, εργοστάσιο καουτσούκ και πολυκατοικίες.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα ανταποδώσει και είπε ότι η «άθλια» επίθεση έδειξε ότι η Μόσχα «θέλει να συνεχίσει να πολεμά και να σκοτώνει».

Ρωσικό μπαράζ και ουκρανική αντίδραση

Η επίθεση ξεκίνησε αργά το βράδυ του Σαββάτου, με τις πρώτες σειρήνες να ηχούν στις 22:00 GMT. Η εφαρμογή αεροπορικής ειδοποίησης προέτρεψε τους πολίτες να πάνε σε καταφύγια. Ο ήχος των αντιαεροπορικών πυρών και οι εκρήξεις από αναχαιτισμένα drones ή επιτυχημένα πλήγματα δημιούργησαν σκηνές πανικού.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι επλήγησαν επίσης οι περιοχές Ζαπορίζια, Χμελνίτσκι, Σούμι, Μικολάιβ, Τσερνίχιβ και Οδησσός. Στη Ζαπορίζια, 31 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Ένα αγόρι τραυματίστηκε από έκρηξη, ενώ άλλο υπέστη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. Και τα δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Στο Σούμι, ένας 59χρονος άνδρας σκοτώθηκε.

Διαβάστε επίσης: Ναβρότσκι: «Η Πολωνία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της»

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επίθεση «άθλια» και τόνισε ότι η Ουκρανία θα αντεπιτεθεί, επιδιώκοντας να αναγκάσει τη Ρωσία σε διπλωματική λύση. Εξέφρασε την ελπίδα για «ισχυρή αντίδραση» από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η επίθεση συνέπεσε με το τέλος της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αποκαλύπτοντας τη «πραγματική θέση» της Μόσχας.

Διεθνείς εντάσεις και διπλωματικά μηνύματα

Ο Ζελένσκι επανέλαβε την υποστήριξή του στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να περιορίσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα μετατόπισε τη στάση του για τον πόλεμο, δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακαταλάβει τα εδάφη της, καθώς η ρωσική οικονομία υποχωρεί.

Διαβάστε ακόμα: Δανία: Πτήσεις drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας - «Δεν τα καταρρίψαμε»

Η Δανία ανέφερε πτήσεις drones πάνω από τα αεροδρόμιά της, ενώ η Εσθονία και η Ρουμανία κατηγόρησαν τη Ρωσία για παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους. Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε αποστολή ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο τους.

Σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε κράτη της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ, αλλά προειδοποίησε για «αποφασιστική απάντηση» σε οποιαδήποτε «επιθετικότητα» προς τη Μόσχα.

Με πληροφορίες από το bbc.com