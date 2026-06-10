Στο «μικροσκόπιο» του Κογκρέσου ο Μπιλ Γκέιτς: Κεκλεισμένων των θυρών η κατάθεση για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, περνά σήμερα την πόρτα της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η κεκλεισμένων των θυρών κατάθεσή του αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στην πολύκροτη έρευνα γύρω από τα αρχεία του διαβόητου χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν, με τα επίσημα πρακτικά της διαδικασίας να αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Associated Press, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, κάλεσε επίσημα τον δισεκατομμυριούχο να καταθέσει, καθώς το όνομά του εντοπίστηκε επανειλημμένα σε έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται προσχέδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον λογαριασμό του Έπσταϊν το 2013, τα οποία περιέχουν ισχυρισμούς για διευκόλυνση σεξουαλικών συναντήσεων και παροχή φαρμακευτικής αγωγής με σκοπό την απόκρυψη εξωσυζυγικής σχέσης.

Το χρονικό των επαφών και η γραμμή άμυνας του Γκέιτς

Η επαγγελματική σχέση των δύο ανδρών ξεκίνησε το 2011 – τρία χρόνια μετά την καταδίκη του Έπσταϊν στη Φλόριντα για προσέλκυση ανήλικης σε πορνεία – και διατηρήθηκε τουλάχιστον έως τα τέλη του 2014. Στα αρχεία, που αποτελούν μέρος των 3,5 εκατομμυρίων σελίδων δημόσιων εγγράφων που εκτίθενται στην Αίθουσα Μελέτης Μνήμης «Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και Τζέφρι Έπσταϊν» στην Ουάσινγκτον, περιλαμβάνονται ημερολογιακές καταγραφές συναντήσεων, κοινές φωτογραφίες σε εκδηλώσεις και emails που αφορούσαν φιλανθρωπικά προγράμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Associated Press, ο Μπιλ Γκέιτς δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για κάποια παράνομη πράξη, ενώ έχει χαρακτηρίσει τη γνωριμία τους «ένα τεράστιο λάθος» που προκάλεσε σοβαρές εντάσεις στον γάμο του με τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

🇺🇸 Bill Gates will testify before the House Oversight Committee behind closed doors today.



The trigger: draft emails from Epstein's 2013 account containing allegations against Gates, including claims about facilitating sexual encounters and providing medication to conceal an… https://t.co/JfJ3mnsKkO pic.twitter.com/f8BpSPgchN — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 10, 2026

Παράλληλα, το Ίδρυμα Gates επιβεβαίωσε ότι ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων του είχε συναντηθεί με τον χρηματιστή για άντληση πόρων, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν δημιουργήθηκε κοινό ταμείο ούτε έγιναν πληρωμές προς αυτόν, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Σούζμαν διέταξε ήδη από τον Μάρτιο τη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου.

Ο «μεγάλος χειραγωγός» και το πολιτικό παρασκήνιο

Η κατάθεση του Γκέιτς συμπίπτει με τη δικαστική παρουσία της επί χρόνια βοηθού του Έπσταϊν, η οποία τον χαρακτήρισε «δεξιοτέχνη της χειραγώγησης», δηλώνοντας πλήρη άγνοια για τη δράση του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έπσταϊν παραπέμφθηκε το 2019 για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης κοριτσιών (ακόμη και 14 ετών) κατά την περίοδο 2002-2005, προτού βρεθεί νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη την ίδια χρονιά, εν αναμονή της δίκης του.