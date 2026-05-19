FT: Ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Τραμπ ότι ο Πούτιν ενδέχεται να μετάνιωσε για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να μετάνιωσε για την εισβολή του στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, όπου δημοσίευσαν την είδηση, ο Κινέζος πρόεδρος έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια συνομιλιών που άγγιξαν το θέμα της Ουκρανίας και περιλάμβαναν την πρόταση του Τραμπ για συνεργασία των τριών ηγετών «κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».

Η αποκάλυψη έρχεται καθώς ο Πούτιν ετοιμάζεται να φτάσει στην Κίνα την Τρίτη για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι, τέσσερις ημέρες αφότου ο Κινέζος ηγέτης φιλοξένησε τον Αμερικανό πρόεδρο για μόλις τη δεύτερη συνάντησή τους από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, τρεις εβδομάδες μετά από ένα ταξίδι στην Κίνα, στο οποίο αυτός και ο Σι ανακοίνωσαν μια «χωρίς όρια» συνεργασία. Η διήμερη επίσκεψή του αυτή την εβδομάδα έρχεται 25 χρόνια αφότου ο τότε πρόεδρος Τζιανγκ Ζεμίν υπέγραψε μια σινο-ρωσική συνθήκη φιλίας με τον Πούτιν.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει. Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε την Κυριακή ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου, αλλά δεν περιείχε καμία αναφορά σε συζητήσεις για τον Πούτιν ή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τον Σι, ο Τραμπ πρότεινε επίσης ότι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση του ΔΠΔ, λέγοντας ότι τα συμφέροντά τους συμπίπτουν, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το σχόλιο για το ΔΠΔ. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει προηγουμένως την έντονη αντίθεσή της στο ΔΠΔ, το οποίο κατηγορεί για πολιτικοποίηση, κατάχρηση εξουσίας, περιφρόνηση της εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ και παράνομη δικαστική υπέρβαση. Ορισμένοι αξιωματούχοι το έχουν περιγράψει ως μέσο για την λεγόμενη νομική αγωγή κατά της Αμερικής.

Το σχόλιο του Σι για τον Πούτιν έγινε καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε αδιέξοδο μετά από τέσσερα χρόνια, ιδιαίτερα καθώς το Κίεβο έχει γίνει αποτελεσματικό στη χρήση επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την επίθεση σε ρωσικές δυνάμεις και στόχους.