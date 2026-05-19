Θάνατος ιδρυτή της Mango: «Μίλησαν» τα κινητά - Τα ίχνη που εξετάζουν οι Αρχές

Από την πρώτη στιγμή, οι αρχές διαπίστωσαν κενά και αντιφάσεις στις συνθήκες του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, γεγονός που οδήγησε στην επανεκκίνηση της έρευνας.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζουν τα κινητά τηλέφωνα πατέρα και γιου, τα οποία εξετάζονται ως «ψηφιακά μαύρα κουτιά». Τα δεδομένα τους μπορούν να αποκαλύψουν τις μετακινήσεις, τις τοποθεσίες και τις επικοινωνίες που προηγήθηκαν του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάλυση έδειξε ότι ο Τζόναθαν Άντικ είχε βρεθεί στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο του πατέρα του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η επίσκεψη αυτή σχετιζόταν με την προετοιμασία της εκδρομής.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν το οικογενειακό περιβάλλον και τη σχέση πατέρα και γιου, η οποία φέρεται να είχε επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Σημείο καμπής θεωρείται η απόφαση του ιδρυτή της Mango, Ισαάκ Άντικ, να παραδώσει προσωρινά τη διοίκηση της εταιρείας στον γιο του το 2014.

Η επιλογή αυτή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να επιστρέψει αργότερα στο τιμόνι της εταιρείας. Μετά τον θάνατό του, οι οικογενειακές εντάσεις φαίνεται να οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για τραγικό δυστύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

Εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ κατέβαλε ο γιος του ιδρυτή της Mango

Ο γιος του Ισάκ Άντιτς, του ιδρυτή της εταιρείας μόδας Mango, κατονομάστηκε σήμερα ως ύποπτος από έναν δικαστή στη Βαρκελόνη, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τον θάνατο του πατέρα του το 2024 έπειτα από πτώση από γκρεμό το 2024.

Ο Τζόναθαν Άντιτς, ηλικίας 45 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία στην Καταλονία, προτού οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, όπου ο δικαστής όρισε εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ και τον διέταξε να παραδώσει το διαβατήριό του, απαγορεύοντάς του να φύγει από την περιοχή.

Ο δικαστής είπε σε μια ανακοίνωση, μετά την ακροαματική διαδικασία, πως η υπόθεση ερευνάται ως ανθρωποκτονία.

«Δεν υπάρχει καμία απόδειξη σε βάρος του, ούτε θα βρεθεί καμία», επισήμανε η οικογένεια Άντιτς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας πως ο Τζόναθαν Άντιτς είναι αθώος. Ένας δικηγόρος του δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει σχετικά.

Ο αντιπρόεδρος της Mango έφθασε στο δικαστήριο του Μαρτορέλ, σε απόσταση περίπου 30 χλμ από τη Βαρκελόνη, λίγο πριν από τις 14.00 ώρα Ελλάδας φορώντας χειροπέδες, αφού ανακρίθηκε σε ένα αστυνομικό τμήμα. Φορούσε σκούρο σακάκι και μπλούζα και περπατούσε με το κεφάλι σκυμμένο. Αποχώρησε από το σημείο λίγο πριν από τις 18.00 ώρα Ελλάδας, έχοντας στο πλευρό του τους δικηγόρους του. Δεν φορούσε χειροπέδες και δεν έκανε καμία δήλωση στους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί.

Ο Ισάκ Άντιτς σκοτώθηκε, αφού έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων από έναν γκρεμό ενώ έκανε πεζοπορία με τον γιο του, κοντά στη Βαρκελώνη, τον Δεκέμβριο του 2024. Ο θάνατός του αντιμετωπίστηκε από τις αρχές ως δυστύχημα, όμως αργότερα η αστυνομία είπε πως ερευνάται ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας επιβεβαίωσε νωρίτερα πως ο Τζόναθαν Άντιτς ανακρίθηκε, όμως δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες. Ο δικαστής είπε ακόμη πως ο ύποπτος θα πρέπει να δηλώνει το «παρών» στο δικαστήριο μία φορά την εβδομάδα.

Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, ο Τζόναθαν Άντιτς θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές και ζήτησε να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο Ισάκ Άντιτς, ο οποίος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκε στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, τη δεκαετία του 1960 και ίδρυσε τη Mango το 1984.

Όταν πέθανε, ήταν μη εκτελεστικός πρόεδρος της Mango με καθαρή περιουσία στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.