Θορυβημένη η ηγεσία στην Κούβα: Διαρροή πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν στρατιωτική επίθεση

Ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες κατηγόρησε χθες Κυριακή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι κατασκευάζει «απατηλό» πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επέκταση των κυρώσεων στην Κούβα, τον «ανελέητο οικονομικό πόλεμο», καθώς και δυνητική «στρατιωτική επίθεση» εναντίον της.

Το σχόλιο του επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας ακολούθησε δημοσίευμα του ιστότοπου Axios της Κυριακής (17/5) που έκανε λόγο περί σχεδίου της Αβάνας να επιτεθεί στην αμερικανική στρατιωτική βάση στον Κόλπο Γουαντάναμο με πάνω από 300 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που απέκτησε πρόσφατα.

«Η Κούβα ούτε απειλεί, ούτε θέλει πόλεμο», τόνισε ο κ. Ροδρίγκες μέσω X, προσθέτοντας ότι η χώρα «ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει επίθεση από το εξωτερικό ασκώντας το δικαίωμά της στη νόμιμη άμυνα, που αναγνωρίζεται από τον Χάρτη του ΟΗΕ».

Κούβα: Στο «τραπέζι» σχέδιο αντεπίθεσης από την Αβάνα;

Σύμφωνα με το Axios, η Αβάνα καταρτίζει σχέδια να επιτεθεί, πέρα από τη βάση στο Γουαντάναμο, σε πολεμικά πλοία των ΗΠΑ και στη νήσο Κι Γουέστ, στη Φλόριντα. Ο ΥΠΕΞ Ροδρίγκες δεν αναφέρθηκε ρητώς στο δημοσίευμα στο σχόλιό του.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται απόρρητα έγγραφα για τα οποία το Axios λέει πως ενημερώθηκε από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ίσως δείχνει τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βλέπει την Αβάνα ως απειλή.

Βέβαια κατά το «Ξυράφι του Όκαμ», οι παραπάνω διαρροές θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι μία προσπάθεια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να προετοιμάσει το έδαφος για μία απρόκλητη επίθεση στο καθεστώς της Αβάνας.

Για τον υπουργό Εξωτερικών της Κούβας Ροδρίγκες, συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης «παίζουν το παιχνίδι» της κυβέρνησης Τραμπ, «προωθώντας συκοφαντίες και αναπαράγοντας διαρροές της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης».

Η ένταση στη σχέση των δυο χωρών με κυβερνήσεις ιδεολογικά αντίπαλες δεν σταματά να οξύνεται εδώ και μήνες, καθώς οι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα, μέσω εμπάργκο στα ορυκτά καύσιμα.

Την ίδια στιγμή, η κινεζική κυβέρνηση συσφίγγει τις σχέσεις της με την Αβάνα, παρέχοντας υλικό όπως ηλιακοί συλλέκτες για υποδομές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκά πάρκα, και την κουβανική κυβέρνηση να εντείνει την κατασκευή τους, με στόχο να επιστρέψει στο μέλλον σε μία ενεργειακή «κανονικότητα».