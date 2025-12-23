Τον λένε Ντούροφ και είναι «ντούρος»: 100 παιδιά έκανε ο κροίσος του Telegram για να σώσει τη Γη

Κάποιοι δισεκατομμυριούχοι βαριούνται τόσο πολύ που αφιερώνουν τη μέση ηλικία τους σε τετριμμένες επιδιώξεις, στον ηδονισμό, τα απωθημένα τους, ακόμα και στο κυνήγι του «ελιξήριου» της νιότης, αλλά όχι ο Πάβελ Ντούροφ.

Το καλοκαίρι του 2024, δεκάδες γυναίκες άρχισαν να εμφανίζονται σε μια κλινική γονιμότητας στη νότια Μόσχα, ανταποκρινόμενες σε μια ασυνήθιστη διαφημιστική καμπάνια: δωρεάν σπέρμα.

Όπως αναφέρει η Wall Stret Journal, το σπέρμα ανήκε στον προαναφερθέντα Ντούροφ, Ρώσο δισεκατομμυριούχο και ιδρυτή της εφαρμογής Telegram.

Πάβελ Ντούροφ: Περιζήτητο...«υλικό»

Σε συνέδρια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους, η κλινική περιέγραψε τον Ντούροφ ως άντρα με «υψηλή γενετική συμβατότητα», σημειώνοντας ότι θα κάλυπτε το κόστος της εξωσωματικής γονιμοποίησης για γυναίκες κάτω των 37 ετών που επιθυμούσαν να χρησιμοποιήσουν το «περιζήτητο» σπέρμα του.

Μια διαφήμιση στην ιστοσελίδα της κλινικής AltraVita, εξακολουθεί να διαφημίζει το σπέρμα του Ντούροφ.

«Οι ασθενείς που ήρθαν, όλοι φαίνονταν υπέροχοι, ήταν μορφωμένοι και πολύ υγιείς», είπε ένας πρώην γιατρός της κλινικής, ο οποίος εξέτασε αρκετές εθελόντριες, προσθέτοντας ότι οι συμμετέχοντες έπρεπε να είναι άγαμοι για να αποφευχθούν νομικές επιπλοκές. «Θεωρούσαν ότι αυτός ο τύπος πατέρα ήταν ο κατάλληλος».

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε μια βιολογική γενεαλογία που, σύμφωνα με τον Ντούροφ, ο οποίος είναι σήμερα 41 ετών και ζει στο Ντουμπάι, σε μια δημόσια ανάρτηση στο Telegram, περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 παιδιά σε τουλάχιστον 12 χώρες - χωρίς να υπολογίζονται τα έξι άλλα παιδιά που συνέλαβε με τρεις διαφορετικές μητέρες.

Ο Ντούροφ δήλωσε σε ανάρτησή του τον Ιούλιο του 2024 ότι άρχισε να δωρίζει σπέρμα περίπου το 2010. Αρχικά, το έδωσε σε έναν φίλο που προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί και στη συνέχεια ανώνυμα, για να βοηθήσει στην έλλειψη «υψηλής ποιότητας υλικού από δότες».

Ένα δισ. διά 100

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ντούροφ δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε ένα γαλλικό περιοδικό ότι τα βιολογικά του παιδιά θα λάβουν μερίδιο από την κληρονομιά του.

Το Forbes εκτιμά την καθαρή του περιουσία σε 17 δισ. δολάρια, αν και το μεγαλύτερο μέρος αυτής βασίζεται στην αξία του Telegram, το οποίο, όπως δήλωσε, σκοπεύει να αφήσει σε ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα.

Ο Ντούροφ κατέχει επίσης ένα ακαθόριστο ποσό bitcoin που, όπως λέει, αγόρασε το 2013. Η δήλωση αυτή προκάλεσε μια πληθώρα μηνυμάτων από άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοί του, όπως δήλωσε ο Ντούροφ.

«Εφόσον μπορέσουν να αποδείξουν ότι μοιράζονται το DNA μου, ίσως σε 30 χρόνια από τώρα, θα έχουν δικαίωμα σε μερίδιο της περιουσίας μου μετά το θάνατό μου», δήλωσε ο Ντούροφ σε podcast τον Οκτώβριο.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να δημοσιοποιήσει το DNA του, ώστε τα βιολογικά του παιδιά να μπορούν να βρουν το ένα το άλλο.

Ο Ντούροφ εντάσσεται σε μια μικρή ομάδα από τους πλουσιότερους και πιο επιδραστικούς ανθρώπους του πλανήτη, οι οποίοι διευρύνουν τα όρια της αναπαραγωγικής ηθικής και τεχνολογίας.

Ορισμένοι χρησιμοποιούν γενετικές δοκιμές και διερευνούν τη γονιδιακή σύνδεση για να δημιουργήσουν παιδιά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Άλλοι, όπως ο Έλον Μασκ, μιλούν για τη δημιουργία παιδιών ως απαραίτητη για την αντιστάθμιση της μείωσης του πληθυσμού και ως μέσο για την αποίκιση του γαλαξία με τους απογόνους τους.