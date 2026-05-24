Akylas: «Οι στοιχηματικές έπεσαν εντελώς έξω» - Δεν ξεχνά τι έταξε στη μαμά του

Δηλώσεις στην κάμερα του Χαμογέλα και πάλι! στο Mega έκανε ο Akylas, μιλώντας για όσα περίμενε από τη συμμετοχή του στη Eurovision, τα σχόλια που τον στεναχώρησαν αλλά και για αυτά που έχει τάξει στη μαμά του.

«Είτε στεναχωρηθήκαμε είτε όχι, τώρα προχωράμε, πάμε γι’ άλλα. Είμαι ενθουσιασμένος για το άλμπουμ μου, τις συναυλίες μου που θα είναι υπερπαραγωγή. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω όλο αυτό που έζησα, να πάρω λίγο τον χρόνο μου. Δεν έχω προλάβει να το συνειδητοποιήσω γιατί με το που γύρισα, αρρώστησα, και μετά ξεκίνησα κατευθείαν τις πρόβες. Οι άνθρωποι που με στηρίζουν και με αγαπάνε μου δείχνουν τι έζησα και μου το υπενθυμίζουν» σημείωσε αρχικά, μιλώντας στη δημοσιογράφο της εκπομπής.

Όταν ρωτήθηκε για τις προσδοκίες που είχε για τον μεγάλο τελικό, είπε: «Σίγουρα είχαν γεννηθεί προσδοκίες, γιατί από την αρχή οι στοιχηματικές μάς είχαν πολύ ψηλά. Απ’ ότι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω, δηλαδή το top3 που ήμασταν, βγήκε όλο εκτός πεντάδας. Αυτό όμως μας είχε κάνει όλους μας να το πιστέψουμε πολύ. Εγώ πραγματικά έδωσα την ψυχή μου και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ».

Μετά τη δέκατη θέση, όπως είπε, «υπήρχε μια μικρή στενοχώρια και ένας φόβος για το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω, αν θα με δεχτούν, αν όχι» αλλά η αγάπη που δέχθηκε από το αεροδρόμιο της Βιέννης κιόλας τον καθησύχασε.

Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν για τον ίδιο και τη συμμετοχή, παραδέχθηκε πως ορισμένα τον στεναχώρησαν.

«Σίγουρα κάποια σχόλια με στενοχώρησαν. Σίγουρα καθένας έχει τη δική του άποψη και είναι σεβαστή, κάποια πράγματα με πλήγωσαν λίγο, αλλά από την άλλη είναι εντάξει. Ο καθένας έχει τη δική του αισθητική. Σε κάποιους δεν άρεσε, σε κάποιους άρεσε. Κρατάω τα όμορφα» τόνισε.

Παράλληλα, θέλησε να στείλει μήνυμα σε όλο τον κόσμο να κυνηγάει τα όνειρά του και να δουλεύει σκληρά γιατί θα επιβραβευτεί.

«Να μην σταματάτε ποτέ να κυνηγάμε τα όνειρά σας. Να μην το βάζουν ποτέ κάτω. Αν βρεις αυτό που αγαπάς και δουλέψεις σκληρά, θα έρθει η στιγμή σου».

Καταλήγοντας και σε ερώτηση για όλα όσα έταξε να πάρει στη μητέρα του με το Ferto, είπε πως τον περιμένει πολύ δουλειά το επόμενο διάστημα για να μπορέσει να της χαρίσει όσα στερήθηκε.