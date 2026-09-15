Μενού

Άννα Βίσση για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φωνή του»

Η Άννα Βίσση ανέφερε ότι αυτό που θα της λείψει περισσότερο από τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, είναι η φωνή του.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης | NDP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (13/9) στην «παλιά γειτονιά» του Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι του τραγουδιστή βρέθηκαν στην αγρυπνία που έλαβε χώρα στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για να τιμήσου τον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Ανάμεσα τους βρέθηκε και η Άννα Βίσση, η οποία έφτασε στον Ιερό Ναό μετά τα μεσάνυχτα με διακριτική εμφάνιση. Η κάμερα του EPTNews την εντόπισε κατά την έξοδό της από την εκκλησία και κατάφερε να της αποσπάσει μία λιτή δήλωση.

Διαβάστε επίσης: Θάνατος Μαζωνάκη: Πώς η αστυνομία επανέκτησε τις δυο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε η γιατρός

«Τι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από τον Γιώργο Μαζωνάκη;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Τη φωνή του», απάντησε εμφανώς στεναχωρημένη η Άννα Βίσση, κατά την αποχώρησή της.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE