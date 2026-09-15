Άννα Βίσση για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φωνή του»

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (13/9) στην «παλιά γειτονιά» του Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι του τραγουδιστή βρέθηκαν στην αγρυπνία που έλαβε χώρα στην Αγία Τριάδα Νίκαιας για να τιμήσου τον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Ανάμεσα τους βρέθηκε και η Άννα Βίσση, η οποία έφτασε στον Ιερό Ναό μετά τα μεσάνυχτα με διακριτική εμφάνιση. Η κάμερα του EPTNews την εντόπισε κατά την έξοδό της από την εκκλησία και κατάφερε να της αποσπάσει μία λιτή δήλωση.

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«Τι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από τον Γιώργο Μαζωνάκη;», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Τη φωνή του», απάντησε εμφανώς στεναχωρημένη η Άννα Βίσση, κατά την αποχώρησή της.