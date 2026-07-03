Το αποκαλυπτικό ατύχημα της Σάγια στη σκηνή: «Με έβλεπαν περίεργα»

Η Σάγια υποδέχθηκε την κάμερα του Alpha στο σπίτι της και μίλησε για την καριέρα της, αλλά και τις δημιουργίες της, που ξεχωρίζουν πάνω στη σκηνή.

Έδειξε στο Happy Day την εκκεντρική της ντουλάπα, με πολλά από τα κομμάτια να έχουν την υπογραφή της ίδιας.

«Νομίζω ότι δεν μπορώ να τα μετρήσω, κάποια στιγμή πρέπει κάτι να γίνει, να τα έχω όλα μαζεμένα» είπε, δείχνοντας τις δημιουργίες που επιλέγει για την σκηνική της παρουσία.

Όπως είπε, πολλά είναι και δικά της δημιουργήματα, ειδικά καπέλα και περούκες, στις οποίες έχει αδυναμία.

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Δείχνοντας ένα μπουστάκι, θυμήθηκε μία ιστορίας-ντροπής, όταν είχε κατέβει ενώ ήταν στη σκηνή, με αποτέλεσμα να φανεί το στήθος της.



«Κάποια στιγμή βλέπω τον κόσμο από κάτω να με κοιτάει περίεργα. Μου έχει πέσει και έχει φανεί το στήθος μου και λέω δεν παίζει αυτό το πράγμα να το ζω» ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια εμφάνισή της στην Κύπρο, όταν κατέληξε στο νοσοκομείο.

Τεχνικός έπεσε πάνω της, όταν βρισκόταν μέσα σε καταπακτή, τραυματίζοντάς την στη μέση, αλλά έκανε κανονικά την εμφάνισή της.

«Έπαθα μία ζημιά στην πλάτη, αλλά έκανα το show. Βγαίνω, κάνω δύο 10λεπτα προγράμματα και λέω τώρα μπορείτε να με πάτε στο νοσοκομείο» είπε η τραγουδίστρια.