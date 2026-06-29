Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στην Πάρο για το πάρτι του γάμου τους

Ένα μαγικό τριήμερο πέρασαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο μαζί με οικογένεια, συγγενείς και φίλους που βρέθηκαν στο νησί των Κυκλάδων και έδωσαν το παρών στην ανταλλαγή γαμήλιων όρκων και στα πάρτι που είχε διοργανώσει το ζευγάρι για να γιορτάσει την ευτυχία του.

Στην Πάρο βρέθηκαν και πολλοί επώνυμοι, οι οποίοι ανέβασαν στα προφίλ τους στα social media φωτογραφίες και stories με στιγμιότυπα από την τελετή, αλλά και από τα πάρτι που πραγματοποιήθηκαν πριν, αλλά και μετά από αυτή.

Διαβάστε επίσης - Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Η ανταλλαγή όρκων στο ηλιοβασίλεμα, το διάφανο φόρεμα και το γαμήλιο πάρτι

Μεταξύ των επώνυμων καλεσμένων ήταν η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Ευγενία Σαμαρά, η Σίσσυ Χρηστίδου, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή, ο Άρης Καβατζίκης, η Λένα Δροσάκη, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Χριστίνα Μπόμπα, ο Σάκης Τανιμανίδης, η Νικόλ Παναγιώτου, η Έλενα Γαλύφα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Στέλιος Καφαντάρης.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν, όλα πήγαν υπέροχα.

Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο που έρχεται πάρα πολλά χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Έχει γίνει και εμένα το αγαπημένο μου νησί.

Η Πάρος είναι από τα πιο όμορφα νησιά που έχουμε», δήλωσε η Αθηνά Οικονομάκου στην κάμερα του Happy Day, ενώ από πλευράς του ο Μπρούνο Τσερέλα αρκέστηκε να πει: «Είμαι πολύ χαρούμενος, σας ευχαριστώ. Γιορτάζουμε μαζί με φίλους και την οικογένειά μας».

Οι καλεσμένοι στο πάρτι των Οικονομάκου - Τσερέλα

Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Ευγενία Σαμαρά

Σίσσυ Χρηστίδου

Η Σίσσυ Χρηστίδου στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου | @sissychristidou - Instagram

Χριστίνα Κοντοβά

Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης

Χριστίνα Μπόμπα - Σάκης Τανιμανίδης

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής

Έλενα Γαλύφα

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Έβελυν Καζαντζόγλου