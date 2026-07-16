Βούρκωσε ο Χαραλαμπόπουλος για τη Μάρω Κοντού: «Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο»

Η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού βύθισε σε πένθος τον κόσμο των καλλιτεχνών που την αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα αφού η σπουδαία ηθοποιός στη μακρά επαγγελματικής πορεία είχε συνεργαστεί με πλήθος συναδέλφων της.

Ένας από αυτούς και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τον οποίο συνεργάστηκαν στην παράσταση NINE και θέλησε να μιλήσει για τη Μάρω Κοντού από σκηνής. Κατά την υπόκλιση των ηθοποιών της παράστασης «Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων» ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με έντονη συναισθηματική φόρτιση ανέφερε:

«Ήταν μία νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μία μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας, κι εμείς κι εσείς, έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της, όλοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο και ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας και της άνω τιμής, της μεγαλύτερης».

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Αντί για ενός λεπτού σιγή, ο ηθοποιός πρότεινε στο κοινό να τραγουδήσει όλοι μαζί ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει η Μάρω Κοντού με τον Δημήτρη Χορν. «Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε ενός λεπτού σιγή, αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν, αν θέλετε, όλοι μαζί να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το οποίο όλοι πολύ γλυκά να το πούμε για να μας ακούσει».

Αμέσως μετά, ολόκληρο το θέατρο άρχισε να τραγουδά το «Πες μου μια λέξη», δημιουργώντας μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έγραψε: «...Για σένα Μάρω. Το θέατρο κι Όλος ο κόσμος σε τραγουδά».

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Ο ίδιος έκανε ακόμη δύο αναρτήσεις για τη Μάρω Κοντού στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στην πρώτη δημοσίευσε μια φωτογραφία όπου φιλά το χέρι της και έγραψε: «Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα από το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα... Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιάζεται σα μάνα... Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω... καλό σου ταξίδι μητέρα».

Στη δεύτερη ανάρτησή του, με μια κοινή τους φωτογραφία από την παράσταση «NINE», της αφιέρωσε στίχους από το έργο: «Δες το φεγγάρι κοιτάει από ψηλά και σε προσέχει σα να' μαι κοντά σου καρδιά μου αγόρι μου είμαι δίπλα σου κάθε στιγμή!!! Στίχοι Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Τραγούδι Μάρω Κοντού. Για το musical "NINE"».