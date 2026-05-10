Τη σημερινή ημέρα, Γιορτή της Μητέρας, επέλεξε η Αναστασία Γιούσεφ για να μοιραστεί μέσω Instagram την πιο ευχάριστη είδηση: είναι έγκυος και σε λίγους μήνες θα γίνει και εκείνη μαμά.

Η Αναστασία Γιούσεφ ανέβασε στο προφίλ της αρκετές φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της και δεν έκρυψε πως νιώθει «απέραντη ευγνωμοσύνη» και ότι ανυπομονεί να γνωρίσει το μωράκι της.

Διαβάστε επίσης - Ελένη Μενεγάκη: «Είσαι η καλύτερη μαμά» - Η αφιέρωση των παιδιών της για τη γιορτή της μητέρας

«Αστεράκια μου, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη… Θα γίνω μαμά! Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου. Ένα ακόμη όμορφο όνειρο εκπληρώνεται…

Ένα μικρό πλασματάκι κουνιέται στην κοιλίτσα μου, με κλωτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου…

Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλλουσες μανούλες», έγραψε η Αναστασία Γιούσεφ με τα σχόλια να πλημμυρίζουν σε χρόνο μηδέν από καρδιές και ευχές.