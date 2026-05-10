Ελένη Μενεγάκη: «Είσαι η καλύτερη μαμά» - Η αφιέρωση των παιδιών της για τη γιορτή της μητέρας

Η Ελένη Μενεγάκη έκανε μια πραγματική συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, ενώνοντας τρεις γενιές, με αφορμή τη σημερινή Γιορτή της Μητέρας, επιλέγοντας φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές με τη μητέρα της, αλλά και τα τέσσερα παιδιά της σε μικρότερη ηλικία.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η αγαπημένη παρουσιάστρια ξεκίνησε με κάποιες σκέψεις που απευθύνονταν στη μητέρα της, Ζέτα, ενώ στη συνέχεια εξομολογήθηκε μερικά από τα συναισθήματα που νιώθει η ίδια από τη στιγμή που έγινε μαμά.

«Είμαι η Ελένη η κόρη της μαμάς μου και η μαμά του Αγγέλου, της Λάουρας, της Βαλέριας και της Μαρίνας! Η δική μου μαμά ήταν το πρώτο μου καταφύγιο, η αγκαλιά που με έμαθε τι σημαίνει αγάπη χωρίς όρους.

Και τώρα, μέσα από τα μάτια των τεσσάρων παιδιών μου, καταλαβαίνω ακόμα πιο βαθιά όλα όσα μου έδωσε χωρίς να ζητήσει ποτέ τίποτα πίσω. Δίνεις κομμάτια της ψυχής σου κάθε μέρα και γεμίζεις ξανά μ'ένα… μαμά!

Σήμερα λοιπόν κρατώ μέσα μου ευγνωμοσύνη… για τη μαμά που με μεγάλωσε και για τα τέσσερα παιδιά που με έκαναν μαμά».

Μεταξύ των φωτογραφιών που ανέβασε η Ελένη Μενεγάκη, δεν θα μπορούσαμε να μην ξεχωρίσουμε τις δύο ζωγραφιές των παιδιών της με την αφιέρωση: «Σε αγαπάμε. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου».