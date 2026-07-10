Ευαγγελία Μουμούρη για το Ριφιφί: «Ήμασταν για μέρες κάτω από τη γη, μόνο ο νάνος στεκόταν όρθιος»

Καλεσμένη στο τελευταίο «Νωρίς Νωρίς» της σεζόν ήταν η Ευαγγελία Μουμούρη, η οποία επέστρεψε στην εκπομπή της ΕΡΤ μετά το περσινό της ποδαρικό.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία των πρόσφατων τηλεοπτικών της ρόλων, τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της αλληλεγγύης στον χώρο, ενώ αποκάλυψε τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με έναν θεατρικό μονόλογο σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια τον ερχόμενο χειμώνα.

«Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Δέχομαι το κομμάτι που μου αναλογεί. Θέλω όμως να κάνω μια ειδική μνεία και στο κομμάτι που δε μου αναλογεί. Εννοώ στην παραγωγή, στη σκηνοθεσία, στους συναδέλφους, στο κείμενο. Ο Ρίσβας και η Σακαλή είχαν γράψει ένα κείμενο που δεν μπορούσες να πεις, “μπορώ να πω αυτό αντί για αυτό;” ή “να βάλω ένα ‘και’, να βγάλω ένα ‘και’;”», δήλωσε η Ευαγγελία Μουμούρη.

«Με ρωτήσανε, “θα πρέπει να έχεις κουραστεί πάρα πολύ που ήσασταν τόσες μέρες κάτω από τη γη;”. Εννοείται πως ήμασταν κάτω από τη γη. Την πρώτη φορά πήγαμε κάπου στη Νίκαια, μετά κατεβήκαμε κάτω από το Παναθηναϊκό Στάδιο που είναι ακόμα το ρέμα του Ιλισού και μετά σε μια κανονική στοά, όπου πηγαίναμε χιλιόμετρα για να μπούμε μέσα και εμείς στο τέλος πηγαίναμε μπουσουλώντας. Μόνο ο Γιγαντάκης ήταν όρθιος. Ο Δήμος Γιγαντάκης ήταν όρθιος, επειδή είναι νάνος και πήγαινε όρθιος», περιέγραψε η ηθοποιός για τα απαιτητικά γυρίσματα της σειράς.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και γελάσαμε και κλάψαμε. Πέρα από το “Ριφιφί”, έχει να κάνει και με μια αληθινή ιστορία, δηλαδή τι να κάνεις; Και μόνο τα λόγια να πεις σε αυτή την αληθινή ιστορία, μιας οικογένειας που χάνει το παιδί της, είναι συγκινητικό.

Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που δεν με ξέρανε, μου στέλνανε μηνύματα, συνάδελφοι από τη δουλειά και λέω, “κοίτα να δεις που υπάρχει τελικά μια αλληλεγγύη”. Δηλαδή, ότι άνθρωπος που βλέπει, μου στέλνει ένα μήνυμα που δεν είναι φίλος μου, δεν είναι γνωστός μου καν. Και ήμουν για δύο μήνες συγκινημένη», εξομολογείται η Ευαγγελία Μουμούρη.