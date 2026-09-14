Ένα αδημοσίευτο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη με την σκυλίτσα του Αρίθα, είδε το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους το παρακολούθουσαν στο Instagram.

H Αρίθα έφυγε από τη ζωή σχεδόν έναν χρόνο πριν από τον ίδιο, ωστόσο υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και βίντεο με τους δυο τους γιατί ο τραγουδιστής την έπαιρνε παντού μαζί του, σε φωτογραφίσεις και γυρίσματα.

Διαβάστε επίσης: Το «αντίο» του Νίκου Βουρλιώτη στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Σηκωθείτε όλοι όρθιοι»

Ο Ελληνογερμανός κινηματογραφιστής Αλέξανδρος Σταματιάδης, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα μοιράστηκε στο δικό του Instagram μια σκηνή από τα γυρίσματα ενός βίντεο κλιπ που τελικά δεν είδαμε ποτέ στο τελικό.

Όπως γράφει ο Αλέξανδρος Σταματιάδης στη λεζάντα:

«Ο Γιώργος και η σκύλα του, η Αρίθα, σε μια ταβέρνα στα Φέρμα, στον νομό Λασιθίου της Κρήτης.

Η συγκεκριμένη σκηνή γυρίστηκε τον Ιούνιο του 2024, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του μουσικού βίντεο “Θάλασσες”, αλλά τελικά έμεινε εκτός, γιατί δεν μας ταίριαζε στο μοντάζ.

Κι όμως, αυτή η σκηνή είχε μείνει κάπως στην καρδιά μας. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για όλα!».