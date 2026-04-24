Η επιστολή που είχε στείλει στα κανάλια ο Πάνος Κατσιμίχας για τον Νίνο - Μια άγνωστη ιστορία

Μια άγνωστη ιστορία για τον Πάνο Κατσιμίχα έφερε στο φως ο Νίνο, καθώς εκμυστηρεύτηκε για πρώτη φορά ότι o ίδιος είχε στείλει επιστολή σε τηλεοπτικούς σταθμούς, στην οποία ανέφερε ότι του επέτρεπε να ερμηνεύει τραγούδια του.

Ο Νίνο αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία για την γνωριμία του με τον Πάνο Κατσιμίχα πριν από χρόνια. «Είχαμε βρεθεί μία φορά, κάτσαμε για πολλές ώρες, συζητήσαμε», είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια ανέφερε πως ο Πάνος Κατσιμίχας είχε στείλει μία επιστολή στα κανάλια, μέσω της οποίας ο ίδιος δήλωνε πως επιτρέπει στον Νίνο να ερμηνεύει τα δικά του κομμάτια.

Διαβάστε ακόμα: Για ποια γνωστή ηθοποιό έγραψαν οι Κατσιμιχαίοι το Ρίτα Ριτάκι

Η ιστορία ήρθε στο φως, όταν ο τραγουδιστής, καθώς βρέθηκε στην εκπομπή «Εκτός Ρυθμού» δήλωσε πως εάν είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει μόνο με έναν καλλιτέχνη, από το εξωτερικό, αυτός θα ήταν ο Ed Sheeran και από την Ελλάδα τα αδέρφια Κατσιμίχα.

Έπειτα, έκανε γνωστό ότι έχει συναντηθεί μία φορά με τον Πάνο Κατσιμίχα αλλά και πως στο παρελθόν είχε ερμηνεύσει το κομμάτι «Γέλα πουλί μου» από τα αδέρφια Κατσιμίχα, προκαλώντας σάλο. Τότε ο Πάνος Κατσιμίχας τον υποστήριξε, στέλνοντας επιστολή στα κανάλια.

Διαβάστε ακόμα: Ζόζεφιν: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου - Έκανα πολλές προσπάθειες να τον κατακτήσω»

«Είχαμε βρεθεί με τον κύριο Πάνο Κατσιμίχα μία φορά, κάτσαμε για πολλές ώρες, συζητήσαμε. Δεν το έμαθε ποτέ κανείς αυτό. Είχα βγει και τραγουδούσα το Γέλα πουλί μου και τότε έλεγαν τι είναι αυτά που λέει ο Νίνο, τραγουδάει Κατσιμιχαίους, δεν ντρέπεται λίγο και έστειλε μία επιστολή ο κύριος Κατσιμίχας, στα κανάλια νομίζω», ανέφερε ο Νίνο και πρόσθεσε:

«Είναι πολλά χρόνια πίσω δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει και είχε πει επιτρέπω και θα επιτρέπω για πάντα στον Νίνο να…. Θα ήθελα έστω και ένα κουπλέ να γράφαμε μαζί, όχι για εμπορικούς λόγους, αλλά για δημιουργικούς».