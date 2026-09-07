Γαρμπή - Σχοινάς: «Κάναμε πίσω» - Η συγνώμη και ο λόγος που ακυρώθηκε η συναυλία απόψε (7/9) στο Κατράκειο

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ήταν προγραμματισμένο να δώσουν απόψε Δευτέρα (7/9) στο Κατράκειο Θέατρο μια μεγάλη συναυλία με την οποία θα έκλειναν τη διετή επιτυχημένη συνεργασία τους.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες έκαναν τους δύο προηγούμενους χειμώνες sold out εμφανίσεις στην Αυτοκίνηση, ενώ πέρσι και φέτος το καλοκαίρι είχαν κάνει μεγάλη περιοδεία ανά την Ελλάδα με πιο πρόσφατη αυτή στην Πάτρα όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 10.000 θεατές για να τους απολαύσουν live στη σκηνή του Παμπελοποννησιακού Σταδίου.

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Ωστόσο, πριν από το Σαββατοκύριακο έγινε γνωστό πως η συναυλία των Γαρμπή - Σχοινά στο Κατράκειο δεν θα πραγματοποιηθεί και η Καίτη που αγαπάμε - για να δανειστούμε και περίπου τον στίχο από τη μεγάλη επιτυχία της, «Μια Φορά και Έναν Καιρό» - θέλησε σήμερα (7/9) το μεσημέρι να απευθυνθεί στους θεατές που είχαν αγοράσει εισιτήριο και να εξηγήσει για ποιον λόγο ακυρώθηκε το live.

Όπως έγραψε σε story στο προφίλ της στο Instagram, μαζί με τον Διονύση Σχοινά ετοίμαζαν «κάτι πολύ μεγάλο», το οποίο δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί, εξηγώντας τους λόγους και κλείνοντας ραντεβού με το κοινό για κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον.

Μάλιστα, η Καίτη Γαρμπή ζήτησε συγνώμη - και εκ μέρους του Διονύση Σχοινά, τον οποίο tagαρε στο story - που δεν έγραψαν κάτι νωρίτερα για την ακύρωση της συναυλίας.

Το insta story της Καίτης Γαρμπή | @kaitigarbi - Instagram

«Αγαπημένοι μας, ο Διονύσης και εγώ ζητάμε ένα μεγάλο συγνώμη γιατί δεν μιλήσαμε αμέσως για την ακύρωση της συναυλίας.

Για τη συγκεκριμένη βραδιά και για να γιορτάσουμε το τελευταίο μας live μαζί, ετοιμάζαμε κάτι πολύ μεγάλο.

Δυστυχώς, όμως, οι συνθήκες και η ροή της προετοιμασίας δεν μας βγήκαν όπως υπολογίζαμε και εντέλει οι πιθανότητες να υλοποιήσουμε αυτό που ονειρευόμαστε ήταν ελάχιστες.

Έτσι πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα βήμα πίσω...

Δίνουμε υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε με τον τρόπο που μας πρέπει, σε συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε μια αγκαλιά και μια φωνή όλοι μαζί, όπως ξέρουμε να κάνουμε!

Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα.

Σας αγαπάμε! Διονύσης, Καίτη», έγραψε στο insta story της η αγαπημένη Καίτη Γαρμπή.

Να θυμίσουμε πως τόσο πέρσι όσο και το 2021 οι δύο καλλιτέχνες έχουν δώσει το καλοκαίρι συναυλία στο Κατράκειο, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα, το 2019, ο Διονύσης Σχοινάς ήταν γκεστ στη μεγάλη συναυλία που είχε δώσει η Καίτη Γαρμπή για τα 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας της στο τραγούδι με χιλιάδες θεατές να την αποθεώνουν για περισσότερες από 3,5 ώρες.