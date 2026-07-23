Ο θάνατος της Μαίρης Λίντα έχει προκαλέσει συγκίνηση και δεν είναι λίγοι οι επώνυμοι που έχουν θελήσει να την αποχαιρετήσουν μέσα από αναρτήσεις στα προφίλ τους στα social media.

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Μεταξύ αυτών και η Άννα Βίσση, η οποία είχε συνεργαστεί με τη Μαίρη Λίντα στο Rex τη σεζόν 2011-2012 που έμελλε να είναι και η τελευταία εμφάνιση της αξέχαστης τραγουδίστριας σε νυχτερινό κέντρο.

«Αντίο αιώνια φωνή, αντίο λαμπερό χαμόγελο, αντίο Μαίρη», έγραψε στο ένα story της στο Instagram η Άννα Βίσση, ενώ σε δεύτερο insta story ανέβασε ένα βίντεο με απόσπασμα από τη συνύπαρξή τους στη σκηνή του Rex.

Σε αυτό, μάλιστα, ακούμε την Άννα Βίσση να λέει στη Μαίρη Λίντα «Δώστο αυτό και μάθε μας τώρα», εννοώντας το μικρόφωνο, ώστε εκείνη να μπορέσει να χορέψει στους ρυθμούς της μεγάλης επιτυχίας της, «Αφού Το Θες».

Άλλωστε, η Μαίρη Λίντα είχε σαφή επιρροή σε πολλές τραγουδίστριες που εμφανίστηκαν μετά από εκείνη.