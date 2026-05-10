Metallica: «Αθήνα, έβαλες φωτιά χθες το βράδυ» - Το μήνυμα του James Hetfield μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Το μήνυμα του Τζέημς Χέτφλιντ (James Hetfield) μέσω X στους Έλληνες θεατές μετά το τέλος της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ. Η ανάρτηση του συγκροτήματος στο Instagram.

Νίκος Εμμανουήλ
Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Τζέημς Χέτφιλντ (James Hetfield) | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Περισσότεροι από 80.000 θεατές επεφύλασσαν χθες (9/5) μια θερμή υποδοχή στους Metallica που έδωσαν sold out συναυλία στο ΟΑΚΑ με τις ουρές έξω από τον χώρο να σχηματίζονται ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου προκειμένου να πιάσουν ένα καλό σημείο στο στάδιο.

Μπορεί από χθες το βράδυ τα social media να έχουν πλημμυρίσει με posts και αποθεωτικά σχόλια για την εμφάνιση του συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ, αλλά όπως φαίνεται εξίσου έντονα ήταν τα συναισθήματα και για τη μεριά των Metallica, αφού ο frontman του συγκροτήματος, Τζέημς Χέτφιλντ (James Hetfield) θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό λίγο μετά το τέλος της συναυλίας. 

«Αθήνα, έβαλες φωτιά χθες το βράδυ! Ακόμα καίει. Κρατήστε το πνεύμα ζωντανό, συνεχίστε, κρατήστε δυνατά, μείνετε μαζί μας. Ναι!», έγραψε ο Τζέημς Χέτφιλντ σε tweet στο προφίλ του στο X.

Παράλληλα και στην επίσημη σελίδα των Metallica στο Instagram το συγκρότημα θέλησε να ευχαριστήσει τους χιλιάδες Έλληνες θεατές, πολλοί δε στέκονταν ακόμα και έξω από το ΟΑΚΑ, με την παρακάτω φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Αθήνα, είσαι καταπληκτική».

 

