Πώς κάνουν (πραγματικά) διακοπές οι influencers: Το παρασκήνιο με τα τζάμπα 5άστερα και το σπαμάρισμα

Βλέπεις τους influencers και τους σταρ των reality να ζουν το απόλυτο όνειρο σε χλιδάτα γιοτ και beach bars στην Ίμπιζα και νομίζεις ότι όλα είναι ρόδινα; Πίσω από τις σαμπάνιες και τα λαμπερά χαμόγελα, κρύβονται αεροστεγή συμβόλαια και πολλή «αγγαρεία».

Με αφορμή ένα πρόσφατο, χλιδάτο ταξίδι που διοργάνωσε η SHEIN στην Ίμπιζα, ιδού το ζουμί για το πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημα, χωρίς φίλτρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thesun, από τη μία πλευρά, η ζωή είναι όντως χαρισάμενη, καθώς οι influencers δεν χρειάζεται να ξοδέψουν ούτε ευρώ για την γκαρνταρόμπα τους. Το εκάστοτε brand τούς στέλνει από πριν γεμάτες βαλίτσες με τα ρούχα που θα φορέσουν στο ταξίδι.

Με το που προσγειώνονται, ιδιωτικά βαν τους περιμένουν στο αεροδρόμιο για να τους μεταφέρουν κατευθείαν στο 5άστερο ξενοδοχείο, όπου τους υποδέχονται με τσάντες γεμάτες καλοκαιρινά απαραίτητα, όπως πετσέτες, αντηλιακά και βεντάλιες. Το φαγοπότι είναι απλά ατελείωτο, με τα δείπνα να θυμίζουν γαμήλιες δεξιώσεις πλαισιωμένες από χορευτές και φωτογράφους.

Διαβάστε ακόμα: Σχεδόν κανένας «zoomer» δεν θέλει να γίνει influencer - Τα επαγγέλματα των ονείρων της Gen Z

Εκεί απολαμβάνουν άπειρη σαμπάνια, σούσι, μοσχάρι wagyu και δωρεάν VIP πάσο σε hotspot του νησιού. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουν και ένα έξτρα χαρτζιλίκι των 100 ευρώ χρεωμένο στο δωμάτιό τους, για να παραγγείλουν ελεύθερα ό,τι λιγούρα τους πιάσει σε room service ή σνακς πλάι στην πισίνα.

Το συμβόλαιο είναι Ευαγγέλιο

Από την άλλη πλευρά, όμως, τα πράγματα θυμίζουν κανονική δουλειά με αυστηρά συμβόλαια. Οι καλεσμένοι δεν πάνε απλά για άραγμα, αλλά είναι υποχρεωμένοι να ανεβάσουν συγκεκριμένο αριθμό από posts και stories, φορώντας αποκλειστικά τα ρούχα του brand και κάνοντας φυσικά τα σωστά tags. Πριν καν προλάβουν να πιουν το κοκτέιλ τους, οι διοργανωτές τους τρέχουν κυριολεκτικά από το ένα spot στο άλλο για να βγάλουν το απαραίτητο υλικό για το TikTok και το Instagram.

Διαβάστε ακόμα: Έξι influencers (και μη) που βρήκαν τραγικό θάνατο ενώ έβγαζαν την «απόλυτη selfie»

Επιπλέον, η ελευθερία τους είναι αρκετά περιορισμένη, αφού είναι αναγκασμένοι να κάτσουν στα επιλεγμένα beach bars για ένα minimum χρονικό διάστημα και δεν μπορούν απλά να σηκωθούν και να πάνε για μπάνιο όπου γουστάρουν.

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της πίεσης είναι να γυρνάνε τα ξημερώματα εξαντλημένοι στα υπερπολυτελή δωμάτιά τους, όπου ευτυχώς τους περιμένουν προσωποποιημένα γλυκάκια για παρηγοριά. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, μόλις λήξει το επίσημο ταξίδι του brand, οι περισσότεροι influencers επιλέγουν να κλείσουν μερικές μέρες έξτρα στο νησί με δικά τους έξοδα, ώστε να κάνουν επιτέλους κάποιες πραγματικές, ξέγνοιαστες διακοπές.